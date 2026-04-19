- حسم مانشستر سيتي قمة الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على أرسنال 2-1، ليقلّص الفارق مع المتصدرين إلى ثلاث نقاط مع مباراة مؤجلة، في مواجهة مثيرة شهدت لحظات استثنائية. - تألق الفرنسي ريان شرقي بتسجيله هدفاً مبكراً بعد مراوغة مذهلة، ليصبح أول لاعب يحقق 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة في الموسم، بينما سجل إرلينغ هالاند هدف الفوز ليصل إلى 56 مساهمة تهديفية. - شهدت المباراة توتراً بين اللاعبين، ولقطة ساخرة من غوارديولا تجاه أرتيتا، مما أثار تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

حسم مانشستر سيتي قمة الجولة الـ33 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد انتصاره على غريمه أرسنال 2-1، اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ليقلّص فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الفارق مع "المدفعجية" المتصدرين إلى ثلاث نقاط مع امتلاكه مباراة مؤجلة، في مواجهة حفلت بالإثارة واللقطات الاستثنائية.

ومنح الفرنسي ريان شرقي التقدم مبكراً لمانشستر سيتي، بعدما قدّم لقطة فنية مذهلة، راوغ خلالها ثلاثة مدافعين داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسكن الكرة ببراعة في الشباك مانحاً مانشستر سيتي تقدماً ثميناً في بداية المواجهة. وجاء الهدف مبكراً بعد خمس دقائق فقط من انطلاق اللقاء، في بداية نارية شهدت ضغطاً كبيراً من مانشستر سيتي، حيث كاد النرويجي إرلينغ هالاند أن يستغل خطأً كارثياً من الحارس الإسباني ديفيد رايا، قبل أن يتدخل الدفاع في اللحظة الأخيرة ليمنع هدفاً محققاً.

وعلى المستوى الفردي، واصل شرقي تألقه اللافت هذا الموسم، إذ أصبح أول لاعب يصل إلى مساهمة مزدوجة من 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة (10+14) مع أندية الدوري الإنكليزي الممتاز في جميع المسابقات هذا الموسم، مؤكداً مكانته أحدَ أبرز صانعي الفارق، بحسب إحصائيات شبكة أوبتا.

ونجح أرسنال في العودة إلى اللقاء بعد ضغط متواصل طوال الشوط الأول، حيث أجبر الألماني كاي هافيرتز الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما على ارتكاب خطأ كارثي، بعدما قطع تسديدته ليحوّلها إلى الشباك بالخطأ، مسجلاً هدف التعادل ومقدماً الرد المثالي لفريق "المدفعجية". وتمكّن هالاند من تسجيل هدف الانتصار ليمنح فريقه الانتصار الثمين، ليصل إلى 56 مساهمة تهديفية هذا الموسم، بعدما بصم على 47 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة، مؤكداً مرة أخرى تأثيره الكبير في نتائج مانشستر سيتي.

وصنع غوارديولا الحدث في نهاية الشوط الأول، بعد لقطة طالب فيها بوجود رمية تماس لمصلحة فريقه. وقام المدرب الإسباني بحركة ساخرة بالقرب من مدرب "المدفعجية" ميكيل أرتيتا، في لقطة شهدت رواجاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي. واشتعلت الأجواء في ملعب الاتحاد بعدما دخل البرازيلي غابرييل دوس سانتوس في اشتباك مع هالاند، لتندلع مشادة بين لاعبي الفريقين في الدقائق الأخيرة من المباراة، انتهت بتمزق قميص النجم النرويجي وسط أجواء مشحونة عكست أهمية المواجهة في سباق اللقب.

قميص المهاجم النرويجي لمانشستر سيتي يتمزّق بعد منافسة محتدمة بين هالاند وغابرييل #الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague