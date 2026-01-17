شهدت المواجهة التي جمعت مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، اليوم السبت، في قمة الجولة الـ20 من منافسات بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، حالات تحكيمية مثيرة للجدل أثرت على النتيجة النهائية للمواجهة، ومنها حالة طرد لم تُحتسب في الشوط الأول من المواجهة التي أقيمت في ملعب أولد ترافورد، وانتهت بفوز "الشياطين الحمر" بهدفين من دون رد.

وشهدت الدقيقة التاسعة من المباراة حالة تحكيمية جدلية، إثر تدخل قوي وعنيف من لاعب مانشستر يونايتد، البرتغالي ديوغو دالوت، على مهاجم مانشستر سيتي، البلجيكي جيريمي دوكو. ورغم قوة التدخل، اكتفى حكم المواجهة برفع البطاقة الصفراء فقط في وجه دالوت، وسط اعتراض كبير من الجهاز الفني لسيتي الذي طالب برفع البطاقة الحمراء المباشرة بوجه لاعب يونايتد، وهو الطرد الذي كان من الممكن أن يلعب دوراً في نتيجة المباراة النهائية.

وشرح الخبير التحكيمي في "العربي الجديد"، جمال الشريف، الحالة التحكيمية قائلاً: "هجمة لفريق مانشستر سيتي عبر دوكو الذي تقدّم لمواجهة الظهير الأيمن لنادي يونايتد، ديوغو دالوت، الكرة كانت أقرب لدوكو الذي حاول خطف الكرة نحو مساره، ولكن دالوت تابع تقدمه بقدمه اليُسرى المرفوعة ولمس الكرة برأس قدمه، ثم ركل بأسفل قدمه الركبة اليُمنى لدوكو، وهذا كان بمثابة تهديد لسلامة المنافس، لأن الركل كان بأسفل القدم (ببراغي الحذاء من الأسفل)، وبالإضافة لذلك كانت قدمه اليُسرى مستقيمة نحو الأمام، ويُصنف هذا ركلاً عنيفاً، ويتطلب رفع البطاقة الحمراء وليس البطاقة الصفراء، والحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء، في وقت كان يجب رفع البطاقة الحمراء المباشرة".

يُذكر أن حكم المباراة ألغى ثلاثة أهداف لنادي مانشستر يونايتد في الشوط الأول والثاني من المواجهة؛ وأكد جمال الشريف صحة القرارات بأكملها، إذ إن الهدف الأول جاء إثر انطلاقة سريعة للإنكليزي كوبي ماينو الذي انفرد بحارس المرمى ثم تخطاه وسدد كرة في الشباك، ولكن الحكم لم يحتسبها بسبب تمركز ماينو في موقع تسلل لحظة تمرير الكرة. وبعد ذلك انفرد البرتغالي برونو فيرنانديز بالحارس ثم تخطاه وسدد الكرة في المرمى، لتُظهر الإعادة تقدم البرتغالي عن آخر مدافع أيضاً وتمركزه في موقع تسلل، في حين أُلغي الهدف الثالث إثر انطلاقة سريعة من الإنكليزي مايسون ماونت خلف دفاع سيتي، وكان المهاجم في موقع تسلل عند تمرير الكرة.