سيبايوس يغادر ريال مدريد إلى عملاق أوروبي

أصبح لاعب وسط ميدان ريال مدريد الإسباني داني سيبايوس (29 عاماً) مُرشحاً للرحيل عن النادي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بسبب ضعف حضوره في مباريات الفريق. وشارك نجم الوسط في 22 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وبالتالي يبحث عن فرصة جديدة لإحياء مسيرته الكروية في نادٍ آخر، خاصة وأن الخبرة التي راكمها مع ريال مدريد تجعل عديد الأندية تفكر في التعاقد معه والاستفادة من قدراته.

ووفقاً لصحيفة "آس"، فإن أياكس أمستردام مهتم باللاعب الإسباني، الذي يستهدفه المدير الرياضي جوردي كرويف لتعزيز الفريق الذي يبحث عن لاعب يملك خبرة كبيرة. ويرتبط اللاعب الأندلسي بعقد حتى يونيو 2027 مع النادي الملكي. وبعد أن كان قريباً من الرحيل الصيف الماضي، ولا سيّما إلى أولمبيك مرسيليا الفرنسي، قد يجد سيبايوس نفسه الآن يخوض تحدياً جديداً في الدوري الهولندي مع أياكس، الذي يُعتبر من أكبر الأندية الأوروبية على مرّ التاريخ وحقق نتائج كبيرة وساعد العديد من اللاعبين على التألق.

ويملك ريال مدريد عدداً كبيراً من اللاعبين الذين يملكون جودة عالية في وسط الميدان، مع صعود أسهم التركي أردا غولر، ولهذا فإنّ فرص سيبايوس تبدو ضعيفة ولن يكون من السهل عليه قلب الطاولة في معادلة النجاح مع الفريق في الفترة المقبلة، والانتقال إلى فريق آخر ربما يمنحه فرصاً أكبر لاستعادة مكانته، وكل المعطيات حالياً تقرّبه من الرحيل عن الفريق الإسباني.