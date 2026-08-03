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سيباستيان كوردا يرضخ لآلامه: عملية جراحية للعودة إلى ملاعب التنس

رياضات أخرى
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
03 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 20:39 (توقيت القدس)
شارك كوردا في بطولة ميامي للتنس، 24 مارس 2026 (ماوريسيو بايز/Getty)
شارك كوردا في بطولة ميامي للتنس، 24 مارس 2026 (ماوريسيو بايز/Getty)
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- سيباستيان كوردا، النجم الأميركي، خضع لعملية جراحية بعد معاناة طويلة من آلام الظهر والضغط على العصب الوركي، مما أبعده عن الملاعب لأربعة أشهر رغم محاولاته العلاجية المتعددة.
- كان من المتوقع أن يكون كوردا من نجوم النخبة في التنس، لكن الإصابات المتكررة، بما في ذلك كسر إجهادي في ساقه عام 2025، أعاقت مسيرته.
- بعد الجراحة، أعرب كوردا عن امتنانه للطاقم الطبي وأكد استعداده للعودة إلى بطولات التنس بعد التعافي.

لم يستطع النجم الأميركي سيباستيان كوردا (26 عاماً) تجنب الخضوع لعملية جراحية، بعد المعاناة المستمرة في ظهره والضغط الشديد على العصب الوركي منذ أربعة أشهر، رغم دخوله في العديد من العلاجات التأهيلية التي حاول من خلالها عدم الذهاب إلى المستشفى.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن سيباستيان كوردا كان من المتوقع أن يكون من بين نجوم النخبة في عالم التنس قبل عدة سنوات، لكنه لم يستطع الشفاء من المشاكل البدنية التي يعاني منها، الأمر الذي جعله يغيب مدة أربعة أشهر كاملة عن خوض المواجهات بسبب عدم رغبته في الخضوع لعملية جراحية، إلا أنه رضخ في النهاية لآلامه حتى يتخلص من المعاناة.

وقال سيباستيان كوردا في حديثه مع الصحيفة الإسبانية: "لقد ابتعدت عن الملاعب مدة أربعة أشهر بسبب آلام الظهر والضغط الشديد على العصب الوركي. بعد عدة علاجات، قررت إجراء جراحة سريعة أدت أخيراً إلى تخفيف الألم. أتقدم بجزيل الشكر للطاقم الطبي والفريق الذي أشرف على العملية الجراحية، وحان وقت التعافي والشفاء والعودة مرة أخرى إلى بطولات التنس".

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ولم تكن مشاكل الظهر هذه هي المشكلة البدنية الوحيدة التي أعاقت أداء سيباستيان كوردا في السنوات الأخيرة، لأنه غاب في عام 2025 عن الملاعب مدة ثلاثة أشهر بسبب كسر إجهادي في ساقه اليمنى، ما اضطره إلى ارتداء جبيرة طبية واستخدام العكازات، حتى استطاع العودة مرة أخرى إلى عالم التنس، الذي يملك فيه سجلاً جيداً (12 فوزاً مقابل 6 هزائم)، وكان آخر انتصار له بثلاث مجموعات ضد الإسباني كارلوس ألكاراز في الدور الثالث من بطولة ميامي.

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