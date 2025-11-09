سيباستيان سوريا يدعم مستقبل الكرة القطرية في مونديال الناشئين

- سيباستيان سوريا، أسطورة الكرة القطرية، دعم منتخب الناشئين في كأس العالم تحت 17 عاماً، حيث تعادلوا مع بوليفيا واحتلوا المركز الثالث في المجموعة الأولى. - بدأ سوريا مسيرته مع منتخب قطر في 2006، وساهم في تأهل "العنابي" لكأس العالم 2026، بعد مشاركته في المباراة الحاسمة ضد الإمارات. - رغم تقدمه في السن، يظل سوريا مثالاً للوفاء والالتزام، حيث شارك في أكثر من 120 مباراة دولية وسجل أكثر من 35 هدفاً.

حرص نجم منتخب "العنابي" ونادي قطر سيباستيان سوريا (42 عاماً) على تقديم دعمه الكامل لصغار "الأدعم"، الذين تعادلوا سلبياً في المواجهة أمام بوليفيا، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى، في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً المقامة على ملاعب أكاديمية أسباير في العاصمة الدوحة.

ورصدت كاميرا "العربي الجديد سيباستيان سوريا وهو جالس مع عائلته في مدرجات الملعب، ويتفاعل مع الفرص الضائعة التي لاحت أمام مواهب منتخب قطر في مواجهة بوليفيا، ضمن منافسات مونديال الناشئين، الذي حل فيه صغار "العنابي" بالمركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعدما جمعوا نقطتين فقط عقب تعادلين متتاليين.

ويُعد سيباستيان سوريا أحد أساطير الكرة القطرية، وحقق حُلمه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما ساهم في تأهل "العنابي" إلى بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، عقب مشاركته في المواجهة ضد الإمارات في ملحق التصفيات الآسيوية. وبدأت حكاية سيباستيان سوريا عام 2006، بعدما اختار اللعب لمنتخب قطر، وظهر مقاتلاً حقيقياً، وسجل أهدافاً لا تُنسى في تصفيات المونديال وكأس آسيا وكأس الخليج، كما بكى حزناً على ضياع فرصة الصعود إلى كأس العالم أو خسارة الألقاب في البطولات السابقة، ولكن كل شيء انقلب مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي الذي فاجأ الجميع بعدما قرر إعادة سيباستيان سوريا إلى منتخب قطر، رغم تقدم القائد المخضرم في السن، وخوضه أكثر من 120 دولية سجل خلالها أكثر من 35 هدفاً، ما يجعله أسطورة في تاريخ "العنابي".

ورغم تقدمه في السن، لم يعرف سيباستيان سوريا الاستسلام، بل ظل محارباً، وقلبه ينبض بحب "العنابي"، بعدما ظهر في المدرجات خلال البطولات التي غاب عنها، وأثبت للجميع أنه مثال الوفاء والاحترام والثبات والالتزام، حتى حقق حلمه قبل إعلان اعتزاله، وشارك في المباراة الحاسمة ضد الإمارات، وسجل في سيرته الذاتية أنه ساهم في تأهل "الأدعم" لكأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، والأولى من نوعها بنظام التأهل، بحكم أن الظهور الأول في 2022 كان بصفة قطر مستضيفة المونديال.