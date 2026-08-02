سيباستيان أوجييه يبعث رسالة بعد الحادث الخطير في رالي فنلندا

- تعرض السائق الفرنسي سيباستيان أوجييه ومساعده جوليان إنغراسيا لحادث قوي خلال رالي فنلندا، حيث انقلبت سيارتهما تويوتا بعد فقدان السيطرة على سرعة 130 كيلومتراً في الساعة، وتم نقلهما إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية. - أكد أوجييه عبر إنستغرام أنهما بخير وسيبقيان في المستشفى ليلة واحدة كإجراء احترازي، مشيداً بقوة السيارة وشاكراً فريقه وجوليان على دعمه وطمأنة عائلته. - بعد الحادث، تصدر الفنلندي سامي باياري الرالي، متقدماً على السويدي أوليفر سولبرغ، بينما يحتل إيفانز المركز الثالث.

تعرّض سائق تويوتا الفرنسي سيباستيان أوجييه بطل العالم للراليات تسع مرات، ومساعده جوليان إنغراسيا لحادث قوي، نقلا على إثره إلى المستشفى السبت، وذلك بعد خروجهما عن مسار طريق ترابي داخل غابة خلال رالي فنلندا الذي كانا يتصدرانه.

وكان أوجييه يقود بسرعة تقارب 130 كيلومتراً في الساعة عندما فقد السيطرة خلال اجتياز سلسلة من المنعطفات، مما أدّى إلى انقلاب سيارته تويوتا عدّة مرات قبل ارتطامها بشجرة، ولاحقاً أكد بيان بطولة العالم للراليات، أن الثنائي تمكّن من ترك السيارة بمفردهما وكانا في وعيهما الكاملين حين نقلا إلى المشفى لإجراء الفحوصات الطبية.

وقال أوجييه في رسالة على حسابه في إنستغرام الأحد: "للأسف، انحرفنا عن الطريق في المرحلة الخاصة. ذهبت أنا وجوليان إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، وسنبقى هناك ليلة واحدة كإجراء احترازي بعد الاصطدام القوي. لكننا بخير، وهذا هو الأهم. بالطبع، لم يكن هذا ما نتمناه في نهاية هذا الأسبوع، خاصةً بعدما كان كلّ شيء يسير على ما يرام. لكن الأهم هو أننا بخير، لذا أتوجه بجزيل الشكر للفريق على بناء هذه السيارة القوية".

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وختم أوجييه بيانه: "كما أود أن أشكر جوليان إنغراسيا على رعايته الجيدة لي فور وقوع الحادث وطمأنة عائلتي بأنني بخير. سنرتاح الآن ونتأكد من استعادة كامل قوتنا قريباً، وشكراً لكم جميعاً على رسائلكم. بالتوفيق لزملائي في الفريق. هيا بنا نحقق الفوز!". وبات الفنلندي سامي باياري، سائق تويوتا الآخر، في صدارة الرالي متقدماً على السويدي أوليفر سولبرغ، بينما يحتل إيفانز المركز الثالث.