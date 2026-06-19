سويسرا تهزم البوسنة برباعية وتقترب من التأهل في مونديال 2026

- حقق منتخب سويسرا فوزاً كبيراً على البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس العالم 2026، بفضل سيطرته على مجريات اللعب بنسبة استحواذ بلغت 68% ودقة تمريرات وصلت إلى 92%. - سجل يوهان مانزامبي هدفين في الدقائق 74 و90، بينما أضاف روبن فارغاس وغرانيت تشاكا هدفين آخرين، في حين سجل إرمين ماهميتش هدف البوسنة الوحيد. - تعرض منتخب البوسنة لضربة موجعة بطرد مدافعه طارق محرموفيتش، مما ساهم في تعزيز سويسرا لموقعها في المجموعة برصيد أربع نقاط.

حقّق منتخب سويسرا انتصاراً مستحقاً على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المواجهة التي جمعت بينهما، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ودخل منتخب سويسرا المواجهة سريعاً، بعدما نجح في السيطرة على مجريات اللعب، وفرض نفوذه على خط الوسط، حيث بلغت نسبة استحواذه 68 %، وقام نجوم الفريق بإعطاء 347 تمريرة فيما بينهما، ووصلت نسبة دقة التمريرات إلى 92 %، وحصلوا على أربع ركلات ركنية، بالإضافة إلى إطلاق أربع تسديدات منها واحدة بين العارضة والقائمين.

من جهته، ظهر منتخب البوسنة والهرسك معتمداً على الهجمات المرتدة السريعة والتركيز على دفاع المنطقة، وهو ما يفسر أن نسبة الاستحواذ على الكرة بلغت 32% فقط، ووصلت التمريرات فيما بين لاعبيه إلى 136 تمريرة، بالإضافة إلى حصولهم على ضربتي زاوية (ركنية)، مع إطلاقهم تسديدتين فقط، إحداها بين العارضة والقائمين، الأمر الذي جعل الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي بلا أهداف بين الفريقين.

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وواصل منتخب سويسرا ضغطه الكبير في الشوط الثاني، واستطاع نجمه الشاب يوهان مانزامبي، تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 74، بعدما استغل غياب الرقابة الدفاعية المفروضة عليه، وأطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباك منتخب البوسنة، نتيجة عدم قدرة حارس المرمى على التصدي للكرة، لكن منتخب البوسنة والهرسك تلقى ضربة موجعة، بسبب تعرّض مدافعه طارق محرموفيتش للورقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 80.

واستطاع روبن فارغاس تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 84، فيما عاد يوهان مانزامبي إلى تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90، في حين سجل إرمين ماهميتش هدف البوسنة الوحيد في الدقيقة 93، وأعقبه هدف رابع لسويسرا أحرزه القائد غرانيت تشاكا من ركلة جزاء، ليخطف منتخب سويسرا أول ثلاث نقاط، ويرفع رصيده إلى أربع نقاط في المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، فيما تجمد رصيد منتخب البوسنة والهرسك عند نقطة وحيدة، وتبقت له المباراة الأخيرة أمام منتخب قطر، ضمن منافسات الجولة الثالثة في المسابقة الدولية.