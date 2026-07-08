- تأهل منتخب سويسرا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 لأول مرة منذ 1954 بعد فوزه على كولومبيا بركلات الترجيح 4-3، في مباراة أقيمت في فانكوفر، كندا، حيث انتهت بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي. - سيواجه منتخب سويسرا الأرجنتين في ربع النهائي بعد فوز الأخيرة على مصر 3-2، ويعد هذا الظهور الأول لسويسرا في ربع النهائي منذ عقود. - تاريخياً، شاركت سويسرا في ربع النهائي في 1934 و1938 و1954، لكنها خرجت من دور المجموعات أو ثمن النهائي في بطولات أخرى.

تأهل منتخب سويسرا إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاماً وتحديداً منذ عام 1954، بعد تجاوز عقبة كولومبيا بركلات الترجيح 4-3، مساء الثلاثاء، عقب التعادل السلبي 0-0 في مدينة فانكوفر، وذلك في آخر مباراة تقام على أرض كندا خلال النسخة الحالية، حيث ستُستكمل بقية المواجهات في الولايات المتحدة.

وفشل المنتخبان في هزّ الشباك خلال الوقتين، الأصلي والإضافي، حيث كان منتخب سويسرا الأكثر استحواذاً على الكرة بنسبة 53% مقابل 47% لزملاء خاميس رودريغيز، الذين كانوا أخطر على المرمى بعد تسديدهم 15 مرة صوب المرمى تصدّى لثلاثة منها حامي عرين بوروسيا دورتموند الألماني، غريغور كوبل ببراعة بالغة.

ومرّت الدقائق التسعون عملياً من دون إثارة بالغة، وسط الحذر الكبير الذي انتهجه الطرفان، قبل أن يبادرا بعدها أكثر في الشوطين الإضافيين لتصل الأمور بعدها إلى ركلات الترجيح التي وقف فيها الحظ إلى جانب منتخب سويسرا بعدما أهدر لاعبان من كولومبيا تسديدتين، واحدة ارتطمت بالعارضة وأخرى تصدّى لها كوبل.

وسيلعب منتخب سويسرا الذي كان قد تجاوز عقبة الجزائر في دور الـ32، مع الأرجنتين حاملة لقب بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعد فوز "التانغو" المثير على حساب مصر بنتيجة 3-2، مع الإشارة إلى أن زملاء غارينت تشاكا سيخوضون أول ربع نهائي لهم في مسيرتهم.

وكان منتخب سويسرا قد لعب ربع نهائي كأس العالم في عامي 1934 التي استضافتها إيطاليا و1938 في فرنسا، ثم وصل إلى الدور نفسه في 1954 حين استضاف الحدث على أرضه، بينما غادر من دور المجموعات في 1950 في البرازيل و1962 في تشيلي، و1966 في إنكلترا، و2010 في جنوب أفريقيا، في الوقت الذي خرج فيه من ثمن النهائي أعوام: 1994 في الولايات المتحدة، و2006 في ألمانيا، و2014 في البرازيل، و2018 في روسيا و2022 في قطر.

