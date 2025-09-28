سون يُسجل هدفين وتعادل مُحبط لإنتر ميامي في الدوري الأميركي

- تألق هيونغ-مين سون مع لوس أنجليس أف سي بتسجيله هدفين في فوزهم 3-0 على سانت لويس سيتي، مما عزز مركزهم الرابع في المنطقة الغربية وضمانهم التأهل للأدوار الإقصائية. - رغم تألق ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في المباريات السابقة، تعادل فريقه 1-1 مع تورونتو بعد أداء مميز من حارس المرمى شون جونسون، مما أبقى ميامي في المركز الرابع في المنطقة الشرقية. - شكل سون ودينيس بوانغا شراكة هجومية قوية، حيث سجلا 18 هدفًا في ثماني مباريات، ليصبحا أول ثنائي يسجل 17 هدفًا متتاليًا لفريق واحد في موسم منتظم بالدوري الأميركي.

ساهم النجم الكوري، هيونغ-مين سون (33 سنة)، في فوز فريقه لوس أنجليس أف سي بتسجيله هدفين، في وقت تعرّض فيه فريق إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لخيبة أمل بالتعادل في الجولة الـ32 من منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم لموسم 2025-2026.

وتفوق فريق لوس أنجليس أف سي على منافسه فريق سانت لويس سيتي بثلاثية نظيفة بقيادة نجمه الأول، الكوري الجنوبي، هيونغ-مين سون (33 سنة)، وزميله الغابوني دينيس بوانغا، إذ سجل الكوري هدفين وسجل بوانغا الهدف الثالث، وهو هدفه الـ23 في الموسم الحالي متأخراً بهدف واحد عن متصدر الهدافين في بطولة الدوري الأميركي، النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي لم ينجح بهزّ الشباك في تعادل فريق إنتر ميامي أمام تورونتو (1-1).

وسجّل سون قائد توتنهام الإنكليزي السابق الذي انضم إلى لوس أنجليس في صفقة قياسية مقابل 26 مليون دولار، هدفه الثامن في ثماني مباريات لعبها حتى الآن، مشكّلاً مع المهاجم بوانغا شراكة هجومية رائعة. وبات سون وبوانغا أول ثنائي في تاريخ الدوري الأميركي يسجّل 17 هدفاً على التوالي لفريق واحد في موسم منتظم، علماً أنهما أحرزا 18 هدفاً في المباريات الثماني التي لعباها جنباً إلى جنب، وبهذا الفوز عزّز فريق لوس أنجليس مركزه الرابع في ترتيب المنطقة الغربية، وضمن بالفعل بلوغ الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

في المقابل، تعثر فريق إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي رغم دخوله في المباراة وهو في قمة مستواه، إذ سجل خمسة أهداف في آخر ثلاث مباريات مع إنتر ميامي، ورغم خلقه عدداً من الفرص الواعدة، اصطدم ببراعة حارس مرمى المضيف، شون جونسون، الذي منعه من مواصلة تألقه، وبدا ميامي الذي ضمن خوض البلاي أوف، في طريقه إلى العودة بالنقاط الثلاث من أرض ملعب منافسه، بعد تقدمه في النتيجة.

لكن دفاع ميامي المهتز انكشف مجدداً في الشوط الثاني، وبعد سلسلة من الأخطاء الفادحة، منح دجورجي ميهايلوفيك هدف التعادل من مسافة قريبة في الدقيقة الـ60. وبهذه النتيجة، رفع فريق إنتر ميامي رصيده إلى 56 نقطة من 30 مباراة في المركز الرابع ضمن منافسات المنطقة الشرقية، متساوياً مع فريق نيويورك سيتي أف سي الثالث (32 مباراة)، علماً أن فيلادلفيا يتصدر الترتيب برصيد 63 نقطة من 32 مباراة.