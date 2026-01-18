سونميز بقيادة مدرب أنس جابر تُحقق إنجازاً تاريخياً في بطولة أستراليا

- زينب سونميز تحقق إنجازاً تاريخياً للتنس التركي بتأهلها للدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة، بعد فوزها على المصنفة 11 عالمياً، يكاترينا ألكساندروفا، بنتيجة (2-1)، مما يعكس نجاح تعاونها مع المدرب التونسي عصام الجلالي. - سونميز تُظهر إنسانيتها خلال المباراة بمساعدتها فتاة تجمع الكرات التي تعرضت لأزمة صحية بسبب الحرارة الشديدة، مؤكدة أن الإنسانية تتفوق على مهارات التنس. - الفوز يُعتبر الأكبر في مسيرة سونميز، ويعزز طموحها لاستعادة مراكزها المفقودة، مستلهمة من نجاحات اللاعبة التونسية أنس جابر.

كانت التركيّة زينب سونميز (23 عاماً)، المصنفة 112 عالمياً، بطلة أولى مفاجآت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد أن تأهلت للدور الثاني على حساب الروسيّة يكاترينا ألكساندروفا المصنفة 11 عالمياً، يوم الأحد، إثر الانتصار بنتيجة (2ـ1)، لتواصل طريقها في المنافسة، بعد أن اضطرت لخوض التصفيات بسبب تراجعها في الترتيب العالمي، محققة في الوقت نفسه إنجازاً كبيراً للتنس التركي بعد مباراة مثيرة وشديدة التنافس كانت تفاصيلها (7-5، 4-6، 6-4).



ويُعتبر هذا الانتصار أولى ثمار العمل المشترك مع التونسي عصام الجلالي، مدرب المصنفة الثانية عالمياً سابقاً التونسية أنس جابر، الذي باشر تدريب سونميز في نهاية العام الماضي، بعد أن أصبح متفرغاً منذ أن أعلنت التونسية ابتعادها عن التنس، وبالتالي فإن الوصول إلى الدور الثاني يعدّ مكسباً مهماً، حيث أشار حساب بطولة أستراليا على منصّة إكس إلى أن سونميز هي أول لاعبة تركية تبلغ الدور الثاني من بطولة أستراليا، أولى دورات "غراند سلام" لهذا العام، وهي تطمح لتعويض المراكز التي فقدتها في نهاية العام الماضي، وتؤكد حسن استعدادها، والسير على خطى اللاعبة التونسية التي كانت شراكتها مع الجلالي مثمرة بما أنها خاضت نهائي بطولات "غراند سلام" ثلاث مرّات في مسيرتها الاحترافية.

وكانت اللاعبة التركية بطلة حركة إنسانية خلال المباراة التاريخية، حيث أشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أنها أسعفت فتاة تجمع الكرات، وعلى ما يبدو، فإن الحرارة الشديدة في ملبورن سببت أزمة لجامعة الكرات، فقد ترنّحت وكادت تسقط على ظهرها، ثم نهضت بسرعة، واستعادت توازنها بصعوبة، وأشارت للحكم بأنها بخير، لكن الحكم واللاعبة التركية سارعا إليها للاطمئنان عليها.

وقالت سونميز عن الحادثة: "كانت تعاني بشدة، ظلت تقول إنها بخير، لكن كان من الواضح أنها ليست كذلك. لذا ذهبت إليها وأمسكت بها وقلت لها: اجلسي، اشربي شيئاً. وبينما كانت تمشي، أغمي عليها، ولحسن الحظ، أمسكت بها. لقد كانت ترتجف بشدة. أقول دائماً إن كون المرء إنساناً طيباً أهم من كونه لاعب تنس جيداً. كان من الطبيعي أن أساعدها، وأي شخص كان سيفعل الشيء نفسه. أنا سعيدة لأنني تمكنت من مساعدتها". وقد أمسكت سونميز بذراعها أخيراً لمساعدتها على السير على جانب الملعب. في هذه الأثناء، كانت جامعَة الكرات تعاني من نوبة إغماء أخرى. ثم استؤنف اللعب مجدداً بعد توقف دام عدة دقائق، وحققت اللاعبة التركية الفوز الذي يُعتبر أكبر إنجاز في مسيرتها الاحترافية، حسب الحساب الرسمي للبطولة.