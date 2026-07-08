يواصل مدرب منتخب النرويج ستالي سولباكن (58 عاماً) صناعة الحدث وترك بصمته على دكة منتخب "الأسود"، بعد أن قادهم للعبور إلى ربع نهائي مونديال 2026، بالانتصار على البرازيل 2-1، في دور الـ 16، يوم الأحد الماضي، إثر التأهل ثانياً عن المجموعة التاسعة خلف فرنسا، وبرصيد ست نقاط، بالانتصار على العراق والسنغال، والهزيمة أمام "الديوك"، ومن ثم الفوز على ساحل العاج، في دور الـ 32.

وإثر التألق الفني، حرص سولباكن، على توجيه رسالة بعد إلغاء إيقاف لاعب منتخب أميركا، فولارين بالوغون، عشية مباراة الولايات المتحدة ضد بلجيكا في دور الـ16، في قرار جدلي اتخذه فيفا، وذلك بعد مكالمة هاتفية من دونالد ترامب إلى جياني إنفانتينو. وأكد سولباكن، في تصريحات خاصة أمس الثلاثاء، أن فيفا ارتكب "خطأً فادحاً" و"قراراً سيئاً للغاية" عندما ألغى إيقاف بالوغون، بعد تلقيه البطاقة الحمراء.

وحول هذا قال في تصريحات نقلتها شبكة "أر أم سي" الفرنسية، أمس الثلاثاء، "هذا خطأ فادح من فيفا. إنه قرار سيئ للغاية، ليس في مصلحة الرياضة"، وأضاف مدرب منتخب النرويج "تلقى بالوغون بطاقة حمراء، وأكدت تقنية الفيديو المساعد للحكم أنها بطاقة حمراء. طُرد اللاعب وأُوقف لمباراة واحدة". لكن في النهاية سُمح للاعب بالمشاركة في مباراة ربع النهائي ضد بلجيكا، بعد أن خففت اللجنة التأديبية العقوبة إلى إيقاف لمباراة واحدة مع وقف التنفيذ.

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سولباكن يدعم أيمن حسين

وكان سولباكن، وفي تصريحات سابقة، أكد وجود "نفاق" عام يحيط بالسياق السياسي لمنافسات كأس العالم 2026، وذلك بعد المعاملة التي تعرض لها لاعب منتخب العراق أيمن حسين لدى وصوله إلى الولايات المتحدة. واحتُجز اللاعب لمدة سبع ساعات من قبل عناصر الجمارك وشرطة الحدود الأميركية في مطار شيكاغو لدى وصوله مع المنتخب العراقي، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات حادة.

وأظهر سولباكين في تصريحات نقلها المصدر نفسه، وعندما سئل عن موقفه مما تعرض له أيمن حسين من معاملة، رد قائلاً: "نتفق جميعاً على أنه لم يكن ضرورياً (ما حصل مع اللاعب العراقي)، وأنه كان من المُمكن القيام بأشياء كثيرة بشكل مختلف، لكننا جميعاً منافقون. لكن هناك كأس عالم هنا ونحن هنا للعب كرة القدم".