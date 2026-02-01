سولانكي يعيد "لدغة العقرب" إلى ملاعب الكرة.. والضحية مانشستر سيتي

- دومينيك سولانكي، نجم توتنهام، يلفت الأنظار بتسجيله هدفاً عالمياً ضد مانشستر سيتي، مما ساهم في تعادل الفريقين 2-2 في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز. - رغم تقدم مانشستر سيتي بهدفين، إلا أن سولانكي أبدع في الشوط الثاني، مسجلاً هدفين، أحدهما بـ"لدغة العقرب" الشهيرة، مما أعاد الأمل لجماهير توتنهام. - بفضل هدفي سولانكي، رفع توتنهام رصيده إلى 29 نقطة، بينما وصل مانشستر سيتي إلى 47 نقطة، مما يزيد من تحديات المدرب بيب غوارديولا في سباق التتويج باللقب.

خطف النجم الإنكليزي دومينيك سولانكي (28 عاماً) الأنظار إليه وبقوة، بعدما سجل هدفاً عالمياً جعل ناديه توتنهام يفرض التعادل على ضيفه العنيد مانشستر سيتي بهدفين لمثلهما، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من "البريمييرليغ".

ورغم أن نادي مانشستر سيتي تقدم بنتيجة اللقاء بهدفين نظيفين في الشوط الأول، لكن دومينيك سولانكي رفض رفع الراية البيضاء والاستسلام، بعدما نجح في تسجيل الهدف الأول لصالح توتنهام في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني، الأمر الذي جعل المدرب الإسباني بيب غوارديولا يحاول إجراء تغييرات على تشكيلته من أجل الحد من خطورة الفريق اللندني.

لكن دومينيك سولانكي استطاع رسم السعادة على وجوه جماهير توتنهام في المدرجات بعدما قدّم فاصلاً مهارياً رائعاً، عندما أعاد "لدغة العقرب" الشهيرة إلى المشهد مرة أخرى، ونجح في وضع الكرة بإتقان في شباك حارس مانشستر سيتي الإيطالي جيانلويجي دوناروما الذي فشل في التصدي للكرة في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني.

ويُعد الهدف الذي سجله دومينيك سولانكي أحد أبرز ما تم إحرازه هذا الموسم في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، لكنه أعاد لقطة "لدغة العقرب" إلى المشهد مرة أخرى، بعدما اشتهر بتنفيذها أسطورة الكرة السويدية السابق زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يعتبر من النجوم القلائل الذين قاموا بها في أكثر من مناسبة خلال مسيرتهم الاحترافية.

وبفضل هدفي دومينيك سولانكي، تمكن نادي توتنهام من رفع رصيده إلى 29 نقطة، فيما وصل رصيد مانشستر سيتي إلى 47 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الأمر الذي يُعقد مهمة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي يبحث رفقة نجومه عن العودة مرة أخرى إلى منصة التتويج، وحسم لقب "البريمييرليغ" هذا الموسم.