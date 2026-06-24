"سوكر" وليس كرة القدم.. لماذا هذه التسمية في أميركا وكندا؟

- تُعرف كرة القدم في الولايات المتحدة وكندا باسم "سوكر"، وهو مصطلح نشأ في إنجلترا في السبعينيات وكان مقبولاً آنذاك، حيث استخدمه طلاب جامعة أكسفورد لتفريقها عن لعبة الركبي. - أصل التسمية يعود إلى تقصير كلمة "Association" إلى "Soc" وإضافة "er"، مما جعلها "Soccer"، وقد انتشرت في الولايات المتحدة وكندا منذ ذلك الحين. - رغم أن كلمة "Socker" ظهرت في مجلات رياضية بريطانية في 1885، إلا أن "Soccer" استمرت في الاستخدام، خاصة في أمريكا الشمالية، لتسمية اللعبة الشعبية الأولى عالميًا.

تُعد لعبة كرة القدم بمثابة الحياة للملايين حول العالم، ولكنها بالنسبة إلى دولتين تُنظمان بطولة كأس العالم 2026 إلى جانب المكسيك، لعبة باسمٍ آخر مختلف تماماً، تُعرف باسم "سوكر"، فلماذا هذه التسمية في الولايات المتحدة وكندا؟ وهل هي مزعجة لمُحبي اللعبة الشعبية الأولى في كوكب الأرض؟

وتحدث أحد الأساتذة الفخريين في جامعة ميشيغن، ستيفان شيزمانسكي، في مقابلة خاصة مع هيئة البث البريطانية "بي بي سي" البريطانية في وقت سابق، عن مسألة اعتماد اسم "سوكر" للعبة كرة القدم، وقال: "عندما كنت طفلاً في إنكلترا، كلمة ‘سوكر‘ كانت مقبولة للغاية آنذاك. سألت أصدقائي: هل تذكرون، هل كانت هناك مشكلة؟ بدأت أسأل الناس، والنتيجة هي أنه في السبعينيات لم تكن هناك أي مشكلة في التسمية".

وأكد شيزمانسكي أن كرة القدم كانت في البداية لعبة راقية جداً، فالناس الذين أسسوا الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في عام 1863، هم من خريجي جامعة أكسفورد، موضحاً أن تسمية "سوكر" أمست واقعاً لفصلها عن لعبة "الركبي" آنذاك، خصوصاً أنّ هذه الرياضة كانت تسميتها في البداية "كرة قدم الركبي"، ولهذا السبب باتت تسمية "سوكر" متعارفاً عليها في تلك الفترة.

وخلال فترة الـ1880 و1890، كانت هناك عادة لتقصير الكلمات وإضافة "er" في نهاية كل كلمة، فبدلاً من قول "Breakfast"، كانوا يقولون "Brekker" وتطبيقاً على لعبة الركبي كانوا ينطقونها "Rugger"، فكيف انتشرت كلمة "سوكر" أو "Soccer" وأصبحت كلمة مُتعارفاً عليها في الولايات المتحدة وكندا منذ سنوات طويلة، وباتت اسم لعبة كرة القدم في هاتين الدولتين؟

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يعتقد شيزمانسكي، خلال حديثه لـ"بي بي سي" البريطانية، أن تسمية "سوكر" جاءت بعد أن استخدم طُلاب من جامعة أكسفورد جزءاً من كلمة "Association" وهي "Soc"، وأضافوا عليها كلمة "er" في النهاية، وبالتالي باتت التسمية "Soccer". ويشير الأستاذ الفخري في جامعة أكسفورد إلى أنه لا يُمكن حسم هذه المعلومات، ولكن ما هو مؤكد أن هذه التسمية جاءت من داخل جامعة أكسفورد نفسها.

في المقابل، قدّم مؤرخ رياضي بريطاني يُدعى آندي ميتشيل، في حديثه لـ"بي بي سي"، ثلاثة أمثلة على ظهور اسم "Socker" في أكثر من مجلة رياضية جامعية في نهاية عام 1885، في مختلف أرجاء إنكلترا آنذاك، وقال شارحاً الأمر: "تقديراتي، وبحسب كتاباتي الخاصة، فإن كلمتي "Soccer" و"rugger" كانتا تُستخدمان شفهياً بين الناس في بريطانيا خلال تلك الفترة، ومع الوقت سقطت كلمة "Socker" من الاستخدام وبقيت كلمة "Soccer"، هي التي تُستخدم إلى اليوم في الولايات المتحدة وكندا تحديداً، من أجل تسمية لعبة كرة القدم، اللعبة الشعبية الأولى في العالم.