سوق واقف والكنافة... مشجع أردني يحتفي بإنجاز النشامى في كأس العرب

- الكنافة تُعتبر من الحلويات العربية الشهيرة والمحبوبة في العالم العربي، وتُعد الطبق الأكثر طلباً في سوق واقف خلال بطولة كأس العرب 2025، حيث يتوافد المشجعون لتذوقها بعد المباريات. - سوق واقف يضم مجموعة من متاجر الحلويات التي تكتظ بالزوار، مثل حلويات العكر والقدسي، حيث تُقدم أشهى الحلويات العربية، مما يجعلها وجهة رئيسية للمشجعين. - أصل الكنافة يعود إلى بلاد الشام في العصر الأموي، وتتكون من خيوط عجين مع السمن والسكر والمكسرات، وتُضاف إليها الجبن أو القشطة.

تُعد الكنافة من الحلويات العربية المُميزة في العالم العربي وتُباع في جميع الدول العربية، خصوصاً مع الانتشار الكبير للجاليات العربية التي تُجيد تحضير الكنافة في مختلف الدول العربية، وهذا النوع من الحلويات يُطلب بشكل كبير من المشجعين الذين يزورون منطقة سوق واقف خلال بطولة كأس العرب 2025.

وخلال جولة لـ"العربي الجديد" في منطقة سوق واقف، ظهرت الأعداد الكبيرة من المشجعين الذين يرتادون محلات الحلويات، وبرزت الكنافة بصفتها الطبق الأكثر طلباً، لكونها نوع الحلوى الذي تُحبه جميع الشعوب العربية من دون استثناء، ولهذا السبب بعد تناول الغداء أو العشاء في سوق واقف، يختار المشجعون تناول هذا النوع من التحلية المُميزة خلال التجول في السوق.

والتقت كاميرا "العربي الجديد" مشجعاً أردنياً يتناول الكنافة بعد تأهل منتخب الأردن إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العرب، وتحدث عن تجربته خلال البطولة العربية وقال: "يعجز اللسان عن وصف منتخب النشامى، منتخب 'مكفّي وموفّي'، وانشالله سنُحقق لقب كأس العرب. الأجواء في قطر عالمية واستثنائية وتنظيم رائع صراحة ومن دون أي خطأ، وأنا أتناول الكنافة كتحلية بمناسبة تأهل منتخب الأردن وظهوره بمستوى مُشرف في بطولة كأس العرب".

ويضمُ سوق واقف عدداً من متاجر الحلويات مثل حلويات العكر، حلويات القدسي، حلويات القطري، حلويات الصادق، وجميع هذه المتاجر تكتظ بالمشجعين والناس خصوصاً خلال الفترة المسائية، من أجل تناول أشهى الحلويات العربية خلال التجول في السوق، كما تُعد هذه المتاجر مقصداً للمشجعين الذين يأتون إلى سوق واقف بعد نهاية المباريات للاستمتاع بأجواء فعاليات بطولة كأس العرب 2025.

ورغم أن أصل هذا النوع من الحلويات العربية يُعتبر محل خلاف في مختلف الروايات العربية، إلا أن أكثر الروايات والدراسات تربط أصل الكنافة ببلاد الشام خلال العصر الأموي، وأصل كلمة كنافة مُشتق من الكلمة العربية "كَنَف" وتعني الإحاطة، وتتكون الكنافة من خيوط عجين، يُضاف إليها السمن والسكر والمكسرات ويُضاف عليها الجُبن أو القشطة.