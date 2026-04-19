سوسيداد يهزم أتلتيكو مدريد ويحصد كأس إسبانيا بهدف تاريخي

- فاز ريال سوسيداد بكأس ملك إسبانيا بعد التفوق على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح (4-3) عقب التعادل (2-2)، محققًا لقبه الرابع في تاريخه. - شهدت المباراة تسجيل أسرع هدف في تاريخ النهائيات الإسبانية بواسطة أندير بارينيتشيا بعد 14 ثانية، مع أهداف أخرى من أديما لوكمان وميكيل أويارزابال وخوليو ألفاريز. - رافقت المباراة إجراءات أمنية مشددة، حيث حددت الشرطة هوية 160 مشجعًا من "الألتراس" وصادرت أدوات حادة ومواد خطيرة لضمان سلامة الحدث.

حصد ريال سوسيداد لقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بفارق ركلات الترجيح (4-3) على حساب أتلتيكو مدريد، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (2-2)، في اللقاء الذي أقيم على استاد لا كارتوخا في إشبيلية، مساء السبت. ونال سوسيداد اللقب الرابع في تاريخه، بعدما تُوج آخر مرة بكأس الملك في موسم 2019-2020، من جهته، فشل أتلتيكو بنيل اللقب الحادي عشر في تاريخه، والأول منذ عام 2013، عندما فاز على ريال مدريد.

أسرع هدف في تاريخ نهائيات الكأس

ولم يكن أكثر المتفائلين في مدرجات سوسيداد، ولا أشد المتشائمين بين جماهير أتلتيكو، يتوقعون بداية لنهائي الكأس كما تلك التي شهدها ملعب لا كارتوخا. ففي الهجمة الأولى، وبعد 14 ثانية فقط، سُجِّل أسرع هدف في تاريخ نهائيات الكأس الممتد لـ123 عاماً، بمختلف مسمياتها: كأس إسبانيا، كأس الجنراليسيمو، ثم كأس ملك إسبانيا، والذي أحرزه الإسباني أندير بارينيتشيا عبر كرة رأسية. وسبق أن شهدت نهائيات الكأس هدفين فقط في الدقيقة الأولى؛ الأول عام 1930 في نهائي أتلتيك بلباو وريال مدريد على ملعب مونتجويك، حين سجل فيكتوريو أونامونو هدف التقدم للباسكي الذي فاز لاحقاً 3-2. وبعد ذلك بـ22 عاماً، وتحديداً في 1952 على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، سجل مهاجم فالنسيا مانويل بادينيس هدفاً بعد 18 ثانية، في نهائي انتهى بخسارة فالنسيا 2-4 أمام برشلونة.

واحتاجت الكرة الإسبانية إلى 74 عاماً كاملة لتشهد مجدداً هدفاً في الدقائق الأولى من نهائي الكأس، لكن هدف بارينيتشيا لم يكن مجرد تكرار، بل أصبح الأسرع على الإطلاق في تاريخ النهائيات، ليدخل صاحبه التاريخ من أوسع أبوابه. وبعدها عدل النيجيري أديما لوكمان النتيجة لنادي العاصمة في الدقيقة 19، فيما أحرز الإسباني ميكيل أويارزابال الهدف الثاني للنادي الباسكي من ركلة جزاء، في الوقت المضاف على عمر الشوط الأول، وبعدها تعادلت كتيبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني قبل انتهاء الوقت الأصلي للقاء بسبع دقائق، عن طريق الأرجنتيني خوليو ألفاريز، وبعد التعادل في الشوطين الإضافيين، ابتسمت ركلات الترجيح لسوسيداد.

أجواء متوترة قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

وقبيل النهائي، أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية عن تحديد هوية نحو 160 مشجعاً من "الألتراس" في إطار خطة أمنية مشددة ارتبطت بنهائي كأس ملك إسبانيا. ووفقاً للبيانات الأمنية، التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فقد تم ضبط كميات كبيرة من الأدوات الحادة والمواد الخطيرة، شملت سكاكين وعصيا وسلاسل وأقنعة تخفٍ، وذلك ضمن عمليات تفتيش وتحرك واسع النطاق، شمل محيط مدينة إشبيلية التي استضافت اللقاء، وطرق الوصول إليها، ومناطق تجمع الجماهير.

1 - @RealSociedadEN 🔵⚪️ player Ander Barrenetxea has scored the fastest goal in the history of the Copa del Rey finals after just 14 seconds, beating the previous record set by Manuel Badenes for Valencia in 1952 (17 seconds). Spear.#LaCopaRTVE pic.twitter.com/dXsYg8w3Kg — OptaJose (@OptaJose) April 18, 2026

وجرت أبرز التدخلات على الطريق السريع في إقليم قرطبة، حيث رصدت قوات الأمن، التي تضم أكثر من 1600 عنصر، حافلتين تقلان مشجعين محسوبين على المجموعات المتطرفة، ما أسفر عن تحديد هوية 91 شخصاً، وتحرير محاضر مخالفة لقوانين الرياضة والأمن العام. كما تم، بحسب مصادر رسمية، مصادرة معدات إضافية من بينها خوذات وقفازات حماية وبخاخات غاز مسيل للدموع وعبوات ضوئية وأدوات أخرى ذات طابع هجومي ودفاعي، إلى جانب شعارات ورموز مرتبطة بالمجموعات المتشددة.