سوسيداد يقدم هدية لريال مدريد ويهزم برشلونة في الليغا

19 يناير 2026
يامال يتنافس مع غوميز لاعب سوسيداد، 18 يناير 2026 (إيون ألكوبا بيتيا/Getty)
حقق نادي ريال سوسيداد انتصاراً صعباً على فريق برشلونة، بهدفين مقابل هدف، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليقدم هدية ثمينة لريال مدريد، الذي يقوده المدرب الجديد ألفارو أربيلوا الطامح إلى استعادة مستوى الفريق الملكي، من خلال المنافسة على لقب "الليغا".

وأنهى ريال سوسيداد مسلسل انتصارات فريق برشلونة منذ شهرين، بعدما فشلت كتيبة المدرب الألماني، هانسي فليك، في تحقيق الانتصار رقم 12 توالياً، عقب خسارتها بهدفين مقابل هدف، الأمر الذي يجعل الغريم التاريخي ريال مدريد، أكبر مستفيد من نتائج الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوز الفريق الملكي على ليفانتي بهدفين نظيفين.

وبفضل هدية نادي ريال سوسيداد بالفوز على برشلونة، وانتصار ريال مدريد على ليفانتي، تقلص الفارق بين الغريمين إلى نقطة وحيدة فقط، ما يشعل الصراع في الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل خوضهما المواجهتين القادمتين في الجولة السابعة قبل الأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

لحظة سقوط مبابي داخل منطقة ليفانتي، 17 يناير 2026 (دييغو سوتو/فرانس يرس)
كرة عالمية
التحديثات الحية

هل استحق ريال مدريد ومبابي ركلة جزاء أمام ليفانتي؟ الشريف يوضّح

وفشل نادي برشلونة بتسجيل هدفين على الأقل، بعد 11 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم، نتيجة قيام نجم فريق ريال سوسيداد، غونسالو غيديس، بتسجيل هدف الانتصار، عقب استغلاله تقدم حارس المرمى جوان غارسيا في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني، لينجح الفريق في خطف النقاط الثلاث، ويرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

