سوريون من إدلب إلى اللاذقية.. بين الاشتياق للوطن وقطر الأم الحنون

تحدث عدد من المشجعين السوريين من أمام ملعب أحمد بن علي، خلال مواجهة منتخب بلادهم أمام تونس، في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العرب 2025، التي انتهت بانتصار سوري مفاجئ بهدف نظيف يوم أمس الاثنين، إذ أشاروا إلى حياتهم في العاصمة القطرية الدوحة منذ سنوات وكذلك تجاربهم الخاصة عندما كانوا في سورية، وتحديداً في مناطق إدلب وريفها والساحل السوري في اللاذقية.

وحضرت مجموعة كبيرة من الجماهير السورية إلى ملعب أحمد بن علي لمتابعة أول مواجهة لمنتخب سورية في بطولة كأس العرب، ومنهم من وصل فجراً وحضر مباشرة إلى ملعب أحمد بن علي لمتابعة المباراة ضد تونس، في وقت سافر مشجع إلى سورية لزيارة أهله وبلده ثم عاد إلى قطر، كونه مُقيماً، من أجل عدم تفويت فرصة تشجيع منتخب بلاده في أول مواجهة في بطولة كأس العرب.

وبرز مشجع سوري آخر مُشتاق للعودة إلى بلده، الذي غادره منذ عام 2011 ولم يعد إليه حتى الآن، واعتبر دولةَ قطر الأم الحنون لسورية، خصوصاً في ظل الاحتضان الكبير للجالية السورية في العاصمة القطرية الدوحة، كما وجّه رسائل مؤثرة عن بلده سورية بعد نهاية الحرب التي استمرّت لسنوات، وأوضح أن بلده تحرّر اليوم من كل شيء وبدأ صفحةً جديدة، متمنياً أن يُسعد منتخب سورية الجالية السورية والشعب السوري الذي ينتظره في كل المدن والمحافظات السورية وسيُتابع كل مبارياته.