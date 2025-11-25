- تاريخ كروي فريد لسورينام: رغم عدم مشاركتها في كأس العالم، كانت سورينام مهدًا لنجوم عالميين مثل كلارنس سيدورف وإدغار دافيدز، الذين اختاروا تمثيل هولندا بسبب الروابط التاريخية مع المستعمرة السابقة. - الطريق إلى الملحق العالمي: تأهل منتخب سورينام للملحق العالمي بعد تصدره مجموعته في تصفيات الكونكاكاف، وحلوله ثانيًا خلف بنما، مما يمنحه فرصة تاريخية للتأهل إلى مونديال 2026. - مواجهة حاسمة: سيلتقي منتخب سورينام مع بوليفيا في الملحق العالمي، والفائز سيواجه العراق في النهائي، مما يفتح الباب أمام إنجاز تاريخي لسورينام في كرة القدم العالمية.

بعد سحب قرعة الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، ستلتقي بوليفيا مع سورينام ذلك البلد الذي يملك حكاية فريدة في كرة القدم؛ فرغم أنه لم يشارك في أي نسخة من المونديال، فإنه كان مهد ولادة نجوم كبار مثّلوا لاحقاً منتخب هولندا، نظراً لكونه ظلّ مستعمرة هولندية حتى استقلاله عام 1975، مع بقاء روابط وثيقة تجمعه بالمملكة الأوروبية.

وبحسب تقرير موقع قناة تي واي سي الأرجنتينية، فإن المنتخب السورينامي، الذي يقوده تدريبياً الحارس السابق لنادي أياكس الهولندي، ستانلي بيرل مينزو، وصل إلى هذه المرحلة، بعد تصدّره المجموعة السادسة في المرحلة الثانية من تصفيات الكونكاكاف، ثم حلوله ثانياً خلف بنما برصيد تسع نقاط في المجموعة الأولى، ليُعدّ أحد أفضل منتخبين احتلا المركز الثاني إلى جانب جامايكا، ما منحه فرصة خوض الملحق العالمي. وبالنسبة للدولة التي كانت تُشارك سابقاً تحت اسم "غيانا الهولندية"، فالتأهل إلى مونديال 2026 سيكون إنجازاً تاريخياً.

وتكتسب قصة هذا المنتخب بُعداً خاصاً، فرغم وجوده الجغرافي في قارة أميركا الجنوبية، فإنه لا يشارك في بطولة كوبا أميركا، ولا حتى في كأس الكونكاكاف الذهبية، وهو ما انطبق أيضاً على غيانا. وظلت سورينام تحت الحكم الهولندي حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني 1975، ما ساهم في بروز علاقة كروية، أنتجت نجوماً عالميين، كان بإمكانهم تمثيلها لو اختاروا ذلك. ومن بين أبرز هؤلاء النجوم، الذين وُلدوا في العاصمة باراماريبو: كلارنس سيدورف وإدغار دافيدز، وهما من أهم لاعبي الوسط في جيلهما، وقد خاضا معاً أكثر من 150 مباراة بقميص المنتخب الهولندي. ولعب سيدورف، المُتوّج بخمس بطولات دوري أبطال أوروبا، لأندية ريال مدريد وميلان وأياكس وإنتر ميلان، فيما يُعد دافيدز واحداً من أشهر لاعبي الوسط عبر مسيرته في برشلونة ويوفنتوس وإنتر وأياكس.

ولا تتوقف قائمة الأسماء اللامعة عند هذا الحد، فهناك لاعبون كبار من أصول سورينامية، كان بإمكانهم تمثيل البلد، لولا اختيارهم اللعب لهولندا، مثل فرانك ريكارد، ورود خوليت، وباتريك كلايفرت، إضافة إلى أحد أفضل مدافعي العالم حالياً، فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول الإنكليزي. أما اليوم، فلا يضم منتخب سورينام أسماء لامعة من الطراز العالمي، لكنه يمتلك لاعبين محترفين ينشط عدد كبير منهم في الدوري الهولندي، مثل جيفينسيو فان دير كوست، وفيرجيل ميسيديان، وتجارون تشيري. ويُذكر أن الفائز من مواجهة بوليفيا وسورينام، سيواجه منتخب العراق في نهائي الملحق المؤهل إلى مونديال 2026.