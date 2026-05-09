سورية وفلسطين في كأس آسيا 2027: فرصة لكتابة التاريخ

- يمتلك منتخبا سورية وفلسطين فرصة كبيرة للتألق في كأس آسيا 2027 بالسعودية، حيث أوقعت القرعة سورية في مجموعة تضم إيران، قرغيزستان، والصين، مما يمنح المدرب خوان لانا فرصة لاختيار تشكيلة قوية، بينما تواجه فلسطين السعودية، الكويت، وسلطنة عُمان. - يسعى منتخب سورية لتجاوز مرحلة المجموعات بدعم جماهيري، بينما يطمح منتخب فلسطين لتكرار نجاحه السابق في تجاوز المجموعات، مستفيداً من خبرته في مواجهة المنتخبات العربية. - رغم عدم ترشيحهما كأقوى الفرق، يتميز المنتخبان بروح قتالية عالية وقدرة على مفاجأة المنافسين، مع تطور دفاعي لفلسطين واستقرار فني مطلوب لسورية.

يمتلك منتخبا سورية وفلسطين فرصة كبيرة لكتابة التاريخ في بطولة كأس آسيا 2027، التي ستقام في السعودية، خلال الفترة ما بين السابع من يناير/ كانون الثاني والخامس من فبراير/ العام المقبل، بعدما أوقعتهما القرعة في مجموعات متوازنة، تتيح لنجوم "نسور قاسيون" و"الفدائي" إمكانية التألق في المواجهات القوية، التي تنتظرهم.

وحلّ منتخب سورية في المجموعة الثالثة ببطولة كأس آسيا 2027، التي ستقام في المملكة، رفقة كل من: إيران، قرغيزستان والصين، الأمر الذي يمنح المدرب الإسباني، خوان لانا، فرصة العمل منذ الآن، حتى يعمل على اختيار تشكيلة قادرة على صناعة التاريخ في المسابقة القارية، بعد النجاح الكبير الذي حققه رفاق القائد عمر خريبين في كأس العرب 2025.

ويعلم الجهاز الفني لمنتخب سورية الأول، بقيادة لانا، أن فرصة تجاوز مرحلة المجموعات أمر ممكن للغاية، شرط المرور من الاختبار الصعب أمام منتخب إيران، وبعدها العمل على رسم خطة، من أجل حسم النقاط أمام كل من قرغيزستان والصين، حيث سيكون رفاق القائد عمر خريبين مدعومين جماهيراً، لأن المسابقة القارية ستقام في السعودية.

كرة عربية قرعة كأس آسيا 2027: مجموعات متوازنة للمنتخبات العربية

من جهته، يدخل منتخب فلسطين بطولة كأس آسيا 2027، وأعين رفاق النجم وسام أبو علي، على تكرار ما فعلوه في النسخة الماضية، بعدما نجحوا في تجاوز مرحلة المجموعات، وبخاصة أن هذه المرة، سيلعبون ضد منتخبات عربية ليست غريبة عليهم، بعدما سبق لهم أن خاضوا مثل هذه المباريات أمامها في السنوات الماضية.

وحل منتخب فلسطين في المجموعة الأولى، رفقة كل من: السعودية، الكويت وسلطنة عُمان، ما يعني أن كتيبة المدرب إيهاب أبو جزر، سيكون تركيزها على تجاوز صعوبة المواجهة الأولى في بطولة كأس آسيا، وجمع أكبر عدد من النقاط، حتى تواصل رحلتها في المسابقة القارية، التي يُريد "الفدائي" كتابة التاريخ فيها، ومحاولة تحقيق المفاجأة.

ورغم أن المنتخبين العربيين لا يدخلان ضمن المرشحين الكبار، فإنهما قد يكونان من أكثر المنتخبات العربية خطورة نفسياً على المنافسين. فالمنتخبان يلعبان غالباً بروح قتالية عالية ودون ضغوط جماهيرية ضخمة، وهذا يمنحهما قدرة على مفاجأة منتخبات أكثر ترشيحاً. كما أن منتخب "الفدائي" تطور كثيراً في التنظيم الدفاعي والانضباط، بينما تبقى مشكلة سورية مرتبطة بالاستقرار الفني أكثر من الإمكانات.

ويذكر أن أفضل مشاركة لمنتخب سورية في بطولة كأس آسيا، كانت في نسخة 2023، عندما وصل إلى دور الـ16، رغم أن نجوم "نسور قاسيون" لعبوا في سبع مناسبات بالمسابقة القارية، فيما يُعد أكبر إنجاز لمنتخب فلسطين، هو وصوله إلى دور الـ16 في البطولة الماضية، التي أقيمت في قطر، بالإضافة إلى أنه يستعد للمشاركة للمرة الرابعة في تاريخ "الفدائي" بالمسابقة.