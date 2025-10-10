سوروب الدنماركي: وافقت على تدريب الأهلي المصري لهذه الأسباب

القاهرة

العربي الجديد

العربي الجديد
10 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 20:21 (توقيت القدس)
المدرب الدنماركي ياس سوروب في ملعب أم أتش بي أرينا، 11 مايو 2025 (Getty)
المدرب الدنماركي ياس سوروب في ملعب إم إتش بي أرينا، 11 مايو 2025 (Getty)
- قدم النادي الأهلي المصري مدربه الجديد، ياس سوروب، في مؤتمر صحافي، حيث أكد معرفته العميقة بالنادي وتحليله لأداء اللاعبين لتحديد احتياجات الفريق المستقبلية.
- أشار سوروب إلى متابعته لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، معبراً عن رغبته في تحسين النتائج السابقة وتحقيق النجاح الذي لم يتحقق في الماضي.
- تحدث سوروب عن تعاونه مع رئيس النادي محمود الخطيب حول احتياجات الفريق، مشيراً إلى خبرته في التعامل مع الضغوط الإعلامية والجماهيرية، ورغبته في تحقيق الانتصارات مع الأهلي.

قدّم النادي الأهلي المصري مدربه الدنماركي الجديد ياس سوروب (55 عاماً) للإعلام في مؤتمر صحافي وبثٍ متلفزٍ خاصٍ على قناة النادي الفضائية اليوم الجمعة.

وقال ياس سوروب في المؤتمر الصحافي: "أعرف كل شيء عن الأهلي. تابعت مبارياته بشكل دائم في الفترة الأخيرة قبل تولي المسؤولية، بالإضافة إلى تحليل أداء اللاعبين للحصول على صورة كاملة عما ينقص الفريق، وما يحتاج له في المستقبل، وأريد تطوير كل شيء"، وواصل المدرب حديثه: "تابعت مباريات الأهلي الثلاث في كأس العالم للأندية بأميركا، ورغم المجهود الكبير، لم يحقق النتيجة التي كان يريدها، ولكنني الآن موجود للمساعدة في تحقيق ما لم يوفق فيه النادي في الماضي، وسأكون المسؤول عن ذلك".

الأهلي المصري في ملعب القاهرة الدولي، 29 سبتمبر 2025 (Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

الأهلي المصري يُعلن التعاقد مع مدرب دنماركي لأول مرة في تاريخه

وتابع سوروب حديثه قائلاً: "تحدثت مع رئيس النادي محمود الخطيب عن كل الملفات، منها ملف الهجوم، وكلانا لعب مهاجماً في الماضي، كما تحدثنا عن احتياجات الفريق في الفترة المقبلة. عندي قدرة على التعامل مع الضغوط الإعلامية والجماهيرية في ظل شعبية الأهلي ووجود 70 مليون مشجع على الأقل يساندونه. أعرف جيداً تاريخ الأهلي وشغوف لبدء مشواري مع الفريق، وأريد الفوز بالمباريات، وهذا هو السبب وراء قدومي. اعتدت أن أكون جزءاً من أندية أوروبية كبيرة تلعب على الانتصارات والتأهل للبطولات الأوروبية، ورغبت في تحدٍ جديد خارج أوروبا، لذلك وافقت على عرض الأهلي على حساب عروض أوروبية في الأسابيع الأخيرة". وكشف مدرب الأهلي النقاب عن تشكيل جهازه المعاون الذي يضم مساعدين ومخططاً بدنياً ومدرب حراس مرمى ومحلل أداء.

