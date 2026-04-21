سورلوث نجم أتلتيكو على رادار نادٍ كبير في الكالتشيو هذا الصيف

- ألكسندر سورلوث، مهاجم أتلتيكو مدريد، يجذب اهتمام ميلان بعد أدائه المميز في موسم 2025-2026، حيث سجل 17 هدفًا في 48 مباراة، ويعتبر خيارًا لتعزيز هجوم النادي الإيطالي في موسم 2026/2027. - ميلان يدرس التعاقد مع سورلوث بسبب ارتفاع مطالب فلاهوفيتش وليفاندوفسكي المالية، مع إمكانية تخفيض أتلتيكو مدريد لمبلغ الانتقال من 40 إلى 25 مليون يورو. - رغم اهتمام ميلان بسورلوث، إلا أن النادي لا يزال يفكر في ليفاندوفسكي وفلاهوفيتش، رغم أن رواتبهم المرتفعة لا تتناسب مع ميزانية النادي.

أمسى مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، النرويجي، ألكسندر سورلوث (30 سنة)، محل اهتمام أكثر من نادٍ أوروبي كبير في ميركاتو الصيف، وذلك بعد المستوى المُميز الذي قدمه مع النادي المدريدي في جميع المسابقات المحلية والأوروبية في موسم 2025-2026. وكشفت صحيفة لا غازيتا ديللو سبورت الإيطالية، الثلاثاء، أن المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث (30 سنة) أصبح على رادار نادي ميلان الإيطالي، خصوصاً بعدما ارتفعت المطالب المالية لكل من المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، وكذلك المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وهما الاسمان القويان اللذان طُرحا بقوة على طاولة نادي ميلان، من أجل التعاقد مع واحد منهما وتدعيم صفوف النادي الإيطالي في ميركاتو صيف 2026.

ويسعى نادي ميلان الإيطالي لتعزيز صفوفه بمهاجم رأس حربة صريح في موسم 2026/2027، إذ ارتبط اسم عدد من المهاجمين بالانتقال إلى نادي الروسونيري خلال الأشهر الأخيرة، وعليه، بحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة الإيطالية، فإن اسم سورلوث بات مطروحاً بقوة لتدعيم خط هجوم نادي ميلان، خصوصاً أنه سجل 17 هدفاً في 48 مباراة هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأشارت صحيفة لا غازيتا ديللو سبورت إلى أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني حدد مبلغ 40 مليون يورو لأي نادٍ يريد التعاقد مع سورلوث في ميركاتو الصيف، ولكن الصحيفة الإيطالية نوهت بإمكانية تخفيض المبلغ المطلوب إلى حوالي 25 مليون يورو. ويعتمد النادي الإيطالي أيضاً على تقديم سورلوث مستوى متواضعاً في مونديال 2026، وخروج منتخب النرويج من دور المجموعات، من أجل محاولة خفض سعره في السوق.

ورغم الاهتمام الجديد بالمهاجم النرويجي سورلوث، إلا أن إدارة ميلان ما زالت تُفكر في روبرت ليفاندوفسكي الذي طلب وكيل أعماله راتباً مرتفعاً لا يُناسب ميزانية نادي الروسونيري، ونفس الأمر ينطبق على مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي الصربي دوسان فلاهوفيتش، رغم أن اللاعبين ليفاندوفسكي وفلاهوفيتش متاحان بشكل مجاني في ميركاتو الصيف مع نهاية عقديهما في شهر يونيو/حزيران المقبل.