سوبوسلاي لا يستطيع النوم بسبب كابوس لقب "البريمييرليغ"

كشف لاعب نادي ليفربول الإنكليزي متوسط الميدان المجري دومينيك سوبوسلاي (25 عاماً) عن معاناته النفسية بسبب التفكير المفرط في رحلة المحافظة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ويأتي هذا في خضم المعاناة التي يعيشها الريدز تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، حيث يحتلّ الفريق المركز التاسع برصيد 22 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر حالياً.

وقال سوبوسلاي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الجمعة: "لا أستطيع النوم"، في إشارة إلى الليالي التي يقضيها قلقاً بسبب "الكابوس" الذي يعيشه ليفربول في رحلة الدفاع عن لقب الدوري، ليضيف في هذا الصدد: "لا يمكننا قبول هذا الوضع، أن نتعادل في المنزل (يقصد ملعب أنفيلد رود).

وأضاف اللاعب المجري الذي يمتلك روحاً قيادية وشخصية قوية في أرض الملعب: "نحن بحاجة إلى العودة لنُفوز، لكن هناك الكثير من العمل علينا القيام به كلّ يوم، عندما تستيقظ في الصباح، تسمع صوتاً في داخلك: لنجد حلاً للفوز في نهاية الأسبوع أو خلال الأسبوع". وعاد اللاعب إلى ما حصل في مباراة ريال مدريد عندما انتصر الفريق على النادي الملكي بشكلٍ غير متوقع بفضل الروح، وقال: "رأى الجميع كيف كنّا نركض ونقاتل ونساند بعضنا بعضاً، ونغطي بعضنا بعضاً دفاعياً، الأهم هو أن نستمرّ على هذا المنوال، علينا الهدوء والتركيز على أنفسنا، والفوز بمبارياتنا، وبعدها نرى ما ستفعله الفرق الأخرى".

وكان سوبوسلاي البالغ من العمر 25 عاماً قد بدأ مسيرته في نادي ليفرينغ النمساوي عام 2017، قبل أن يرحل إلى ريد بول سالزبورغ سنة 2018 حتى 2021، ليلتحق بصفوف لايبزيغ الألماني، فقدّم مستويات مميزة، ما قاده إلى اللعب مع ليفربول في عام 2023، مع الإشارة إلى أنّه ورغم صغر سنّه، يحمل حالياً شارة القيادة في منتخب المجر الأول.