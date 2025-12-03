"سوبر هالاند" يصل للهدف رقم 100 في مباراة الأهداف التسعة

- إرلينغ هالاند يصل إلى الهدف رقم 100 مع مانشستر سيتي: تألق النجم النرويجي في مباراة مثيرة ضد فولهام، حيث ساهم في ثلاثة أهداف، مما عزز مكانته كلاعب متكامل ومؤثر في الفريق. - موسم استثنائي لهالاند: رغم الشائعات حول انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد، يواصل هالاند تألقه مع مانشستر سيتي، مما يعزز فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. - مانشستر سيتي يطارد أرسنال: بفضل تألق هالاند، يحافظ السيتي على وصافته، ويواصل مطاردة المتصدر أرسنال بفارق نقطتين فقط، في موسم مفتوح على كل الاحتمالات.

وصل النجم النرويجي، إرلينغ براوت هالاند (25 عاماً)، إلى الهدف رقم 100 في مسيرته مع نادي مانشستر سيتي، خلال المباراة، التي نقلت فريقه إلى ملعب كرافن كوتايج لمواجهة المضيف العنيد فولهام، ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من الدوري الإنكليزي الممتاز. وشهدت المواجهة أحداثاً كثيرة وحماساً متواصلاً حتى لحظاتها الأخيرة، وانتهت بنتيجة خمسة أهداف لـ "السيتزن" مقابل أربعة لأصحاب الأرض.

وتألّق "سوبر هالاند" بوضوح في المواجهة، بعدما ساهم في ثلاثة أهداف كاملة، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة الـ 17 بتسديدة قوية منحت زملاءه دفعة كبيرة لمواصلة الضغط وهزّ الشباك. ولم يكتفِ النرويجي بهدفه، بل واصل تأثيره عبر تمريرتَين حاسمتَين، حوّلهما تيجاني رايندرز وفيل فودن إلى هدفين، ليظهر بصورة اللاعب المتكامل في هذا اللقاء.

ووضع هالاند بصمته رقم 100 في مسيرته مع مانشستر سيتي، ليواصل مساره بتفوق لافت في موسم يبدو استثنائياً له على المستوى الشخصي، ويعزّز من خلاله وفاءه للنادي، رغم الأخبار المتكررة التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد، مع اقتراب كل فترة انتقالات. وحافظ "العملاق النرويجي" على تركيزه الكامل، ليساعد فريقه في مواصلة الصراع على لقب "البريمييرليغ"، وسط منافسة شديدة هذا الموسم.

ومنح تألق هالاند مانشستر سيتي فرصة الحفاظ على مرتبة الوصافة، ومواصلة مطاردة المتصدر أرسنال، الذي يتفوق بنقطتين فقط، وذلك قبل المباراة التي سيخوضها "الغانرز"، يوم الأربعاء، ضد برينتفورد، الذي سيحاول بدوره صنع المفاجأة، والعودة بنتيجة إيجابية من ملعب الإمارات، وهو ما يتمناه بيب غوارديولا ولاعبوه.

ويعكس هذا التألق المتواصل المكانة، التي بلغها هالاند داخل منظومة مانشستر سيتي، بعدما تحوّل إلى رمز للحسم، ومصدر دائم للطاقة الهجومية. ويبدو أنّ بلوغه الهدف رقم 100 ليس سوى محطة جديدة في مسار يصنع فيه النجم النرويجي أرقامه الخاصة، بينما يواصل فريقه الاعتماد على قوته التهديفية في رحلة البحث عن لقب "البريمييرليغ"، خلال موسم يبدو مفتوحاً على كلّ الاحتمالات.