خطف النجوم العرب الأنظار إليهم وبقوة في الدوريات الأوروبية، بعدما نجحوا بتسجيل الأهداف في شباك منافسيهم، ليواصلوا بذلك مسلسل التألق مع أنديتهم في المواجهات، التي يحصلون على فرصة المشاركة فيها في الموسم الجاري.

بداية تألق النجوم العرب في منافسات الدوريات الأوروبية لكرة القدم، الأحد، كانت مع المصري مصطفى محمد، الذي سجل الهدف الوحيد لصالح ناديه نانت، في المواجهة التي انتهت بخسارتهم أمام فريق نيس، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، لكنها شهدت أيضاً قيام المغربي، سفيان ديوب بإحراز أحد أهداف فريقه ليساهم بحصده ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 21 نقطة.

Cela faisait 88 jours que Mostafa Mohamed n’avait plus marqué… et il retrouve enfin le chemin des filets sous le maillot de Nantes en Ligue 1 ! ⚽✅ pic.twitter.com/IZgV8j0Gah — Onze Masr 🇪🇬 (@onzemasr) January 25, 2026

من جهته، فرض المغربي، ريان مايي، نفسه بطلاً في المواجهة، التي ساهم فيها بفوز ناديه أومونيا نيقوسيا على خصمه أريس ليماسول، بعدما استطاع صاحب الـ28 عاماً، تسجيل أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في شباك منافسه، ضمن مباريات الدوري القبرصي لكرة القدم، ما جعل "أسد الأطلس" يرفع رصيده إلى 11 هدفاً تمكن من تسجيلها هذا الموسم في المسابقة المحلية.

بدوره، واصل أحد النجوم العرب في الدوريات الأوروبية، وهو الجزائري أنيس حاج موسى، فرض نفسه بقوة على التشكيلة الأساسية لناديه فاينورد، بعد عودته من المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، عقب تألقه مرة أخرى في المباراة، التي ساهم فيها بتحقيق الفوز على فريق هيراكليس، بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعدما استطاع صاحب الـ23 عاماً تسجيل هدفٍ وصناعة آخر، ما منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة، رفعت رصيده إلى 39 نقطة في الدوري الهولندي.