"سوبر غلوب" اليد: هزيمة الزمالك التاريخية تطيح سريعاً مدربه الفرنسي

- أقال نادي الزمالك المصري مدربه الفرنسي فرانك موريس بعد خسارته الكبيرة أمام برشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد، حيث أثارت الهزيمة غضب الجماهير وأدت إلى تعيين محمد عبد السلام "ريشة" كمدرب مؤقت. - الزمالك حقق فوزاً وحيداً في البطولة على توباتي البرازيلي، لكنه فشل في التأهل لنصف النهائي بعد خسارته أمام برشلونة، بينما تأهل الأهلي المصري لملاقاة برشلونة في المربع الذهبي. - يسعى الزمالك لتحقيق الاستقرار قبل منافسات دوري أبطال أفريقيا في المغرب، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم الأهلي وفرق أخرى.

بعد ساعات قليلة من خسارة نادي الزمالك المصري لقاءه أمام برشلونة الإسباني (25-47)، في نهاية الدور الأول لبطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية "سوبر غلوب" المقامة حالياً في مصر، قررت إدارة الفريق إقالة المدير الفني الفرنسي فرانك موريس من منصبه.

وجاء قرار إدارة الزمالك إقالة المدرب، اليوم الاثنين، بعد أقل من 70 يوماً من تعيينه، بسبب الانهيار الذي مر به الفريق الأبيض في بطولة كأس العالم للأندية، في وقت كان يراهن على التأهل للدور نصف النهائي بعد التدعيمات الأخيرة، إضافة إلى الأداء المخيب للآمال أمام توباتي البرازيلي وفوزه بفارق هدفين فقط، ثم خسارته الكبيرة أمام برشلونة التي أغضبت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت إدارة الزمالك تكليف المدرب العام محمد عبد السلام "ريشة" قيادة الفريق بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد لاستكمال الموسم، بعد نهاية بطولة كأس العالم "سوبر غلوب"، إذ يخوض الفريق مباراة تحديد المراكز أمام الشارقة الإماراتي، غداً الثلاثاء، أملاً في الفوز، والحصول على المركز الخامس على الأقل.

وتلقى الفريق الأبيض أكبر هزيمة أمام برشلونة الإسباني في تاريخ المشاركات الأفريقية بكأس العالم للأندية، والتي جاءت بفارق 22 هدفاً، فيما كانت أكبر هزيمة للترجي التونسي أمام برشلونة أيضاً بفارق 18 هدفاً، قبل أن يكسرها الزمالك، الذي نال أكبر هزيمة له في تاريخ اللعبة.

وحقق الزمالك فوزاً وحيداً في البطولة، وكان على فريق توباتي البرازيلي، في المباراة الأولى بنتيجة (26-24)، وفقد فرصة اللعب في نصف النهائي بعد الخسارة الكبيرة أمام برشلونة في الجولة الثالثة لمنافسات الدور الأول، ولحق به فريق الشارقة الإماراتي، فيما صعد الأهلي المصري لملاقاة برشلونة في المربع الذهبي، بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، باعتباره أفضل مركز ثانٍ، بفارق الأهداف عن فريقي الزمالك والشارقة.

وتسابق إدارة النادي الزمن من أجل توفير الاستقرار للفريق الأبيض الذي يستعد لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا، في المغرب، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إذ أوقعته القرعة في المجموعة الأولى مع غريمه الأهلي وريد ستار العاجي وجي إس كيه الكونغولي وميكيلي 70 الإثيوبي.