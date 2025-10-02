"سوبر غلوب اليد": برشلونة بطلاً والأهلي يكتفي بالمركز الرابع

توّج نادي برشلونة الإسباني بطلاً لكأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب"، التي جرت منافساتها في مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره فيزبريم المجري بنتيجة (31-30) في اللقاء النهائي الذي جمع بينهما، مساء اليوم الخميس.

وجاء الشوط الأول مثيراً في أحداثه، وسيطر التعادل أكثر من مرة على النتيجة قبل أن يحسم برشلونة الشوط لصالحه بفارق هدف وحيد، وخرج متقدماً (13-12) على حساب فيزبريم. وفي الشوط الثاني زادت المباراة اشتعالاً، ورفع برشلونة الفارق إلى هدفين (16-14) بعد مرور 10 دقائق، وعاد فيزبريم بالتعادل (18-18) في الدقيقة 20، وقبل النهاية بـ10 دقائق تقدم في النتيجة قبل أن يتعادلا (21-21) في نهاية الشوط.

وفي الشوط الإضافي الأول، نجح فيزبريم في التفوق على برشلونة بفارق هدف وخرج متقدماً (25-24)، وشهد الشوط الثاني الإضافي تعادل الفريقين (26-26) ليحتكما لشوط ثالث شهد استمرار التعادل (28-28)، وزادت الإثارة في الشوط الإضافي الرابع، وحسم برشلونة اللقاء لصالحه (31-30) وتوج بطلاً لكأس "سوبر غلوب". وشهد نهائي كأس سوبر غلوب، مشاركة خمسة لاعبين مصريين، يتصدرهم رباعي فيزبريم، يحيى الدرع وأحمد هشام "دودو" وعلي زين وأحمد عادل "دولا"، فيما ضم برشلونة سيف الدرع، وهم نجوم المنتخب المصري حالياً.

وفقد النادي الأهلي المصري الميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد خسارته أمام ماغدبيرغ الألماني بنتيجة (32-23)، وكان الأهلي قد نال الميدالية البرونزية في النسخة الماضية على حساب برشلونة الإسباني، ولكنه تراجع في النسخة المنتهية إلى المركز الرابع في ترتيب أندية "سوبر غلوب". ولم يقدم الأهلي العرض المنتظر منه في اللقاء، وظهر لاعبوه في حالة فنية متواضعة بخلاف غياب التركيز في التصويب من الخط الخلفي مع كثرة الأخطاء، مما سهل مأمورية الفريق الألماني في الحسم.

وشهد الشوط الأول تفوقاً لماغدبيرغ الألماني من البداية، ونجح في التفوق بفارق مريح من الأهداف عن الأهلي وخرج متقدماً بعد أول 30 دقيقة بنتيجة (19-11) بفارق ثمانية أهداف، وتحسن أداء الأهلي في الشوط الثاني، وسجل 12 هدفاً، فيما سجل ماغدبيرغ 13 هدفاً، ليحسم الفريق الألماني المركز الثالث والميدالية البرونزية لصالحه.

وحسم نادي الزمالك المصري المركز الخامس لصالحه، بعدما تعادل مع الشارقة الإماراتي بنتيجة (28-28)، وهي ثاني مواجهة مباشرة بين الفريقين، وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى على الشارقة بنتيجة (29-26)، قبل أن يتعادل في الثانية، ويحسم المواجهات المباشرة لصالحه، ليحصد المركز الخامس، فيما نال الشارقة الإماراتي المركز السادس. وشهدت المباراة تفوقاً كاملاً للزمالك في الشوط الأول وتقدم على الشارقة بفارق ستة أهداف، وخرج متقدماً (18-12)، ولكن سرعان ما عاد الشارقة بقوة في الشوط الثاني وأدرك التعادل (28-28) في النهاية.