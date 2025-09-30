- خسر النادي الأهلي المصري فرصة التأهل لنهائي كأس العالم لكرة اليد للأندية "سوبر غلوب" بعد هزيمته أمام برشلونة الإسباني (26-21)، وسيلتقي الأهلي مع ماغدبيرغ الألماني لتحديد المركز الثالث، بينما يواجه برشلونة فيزبريم المجري في النهائي. - بدأ الأهلي المباراة بقوة لكنه تراجع أمام خبرات برشلونة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة (14-8)، واستمر التفوق الكاتالوني في الشوط الثاني رغم محاولات الأهلي لتقليص الفارق. - تأهل فيزبريم المجري للنهائي بفوزه على ماغدبيرغ (23-20)، بينما فاز الزمالك المصري على الشارقة الإماراتي (29-26) في تحديد المركزين الخامس والسادس.

خسر النادي الأهلي المصري، فرصة التأهل إلى الدور النهائي، لبطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية "سوبر غلوب"، المقامة حالياً في مصر، بعدما تلقى هزيمة من برشلونة الإسباني بنتيجة (26-21)، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي. وبهذه النتيجة يواجه الأهلي فريق ماغدبيرغ الألماني، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية والمركز الثالث في "سوبر غلوب"، فيما يلتقي برشلونة نظيره فيزبريم المجري، في نهائي أوروبي خالص.

وبدأ الأهلي اللقاء بقوة وتقدم في البداية، ولكنه تراجع أمام خبرات لاعبي برشلونة، ووصلت النتيجة إلى تفوق كاتالوني (7-4 ثم 10-6) مع حلول الدقيقة 20، وقبل النهاية بـ10 دقائق، وحافظ برشلونة على التفوق، حتى أنهى الشوط الأول متقدماً (14-8)، بفارق 6 أهداف.

وفي الشوط الثاني، بدأ برشلونة بقوة، وتقدم (16-9)، وضغط الأهلي ونجح في تخفيض الفارق إلى 6 أهداف بنتيجة (21-15) وظل الفريق الأحمر يحاول الاقتراب من منافسه الإسباني، ولكن غاب التوفيق عن لاعبيه ياسر سيف وكاستيلو في أكثر من محاولة هجومية، وزاد الفارق إلى 7 أهداف قبل النهاية بـ5 دقائق (25-18)، وحقق في النهاية برشلونة الفوز (26-21).

وصعد نادي فيزبريم المجري على حساب ماغدبيرغ الألماني إلى الدور النهائي، بعدما حقق الفوز بنتيجة (23-20) في مباراة مثيرة في الدور نصف النهائي. ويضم فريق فيزبريم المجري 4 لاعبين مصريين محترفين في صفوفه، هم يحيي الدرع وأحمد عادل وعلي زين وأحمد هشام دودو. وانتهى الشوط الأول بتقدم ماغديبرغ بنتيجة (11-9)، قبل أن ينتفض الفريق المجري في النصف الثاني، ويدرك التعادل، وينهي اللقاء لصالحه.

وحسم نادي الزمالك المصري اللقاء الأول، في تحديد هوية صاحبي المركزين الخامس والسادس، بعدما فاز على الشارقة الإماراتي (29-26) في مباراتهما الأولى. ويلعب الفريقان لقاء آخر، يحسمان من خلاله هوية صاحب المركز الخامس. وجاءت المباراة قوية ومثيرة في أحداثها تفوق خلالها الشارقة في الشوط الأول أكثر من مرة، قبل أن يدرك الزمالك التعادل وينتهي الشوط (14-14)، وفي الشوط الثاني لعبت خبرات لاعبي الزمالك دوراً حاسماً في حصد الانتصار، بتسجيل 15 هدفاً، مقابل اهتزاز شباكه 12 مرة فقط، ليخرج فائزاً في اللقاء الأول.