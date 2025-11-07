سواريز يثير أزمة تحكيمية جديدة في الدوري الأميركي

أعرب نادي إنتر ميامي عن استيائه الشديد من قرار لجنة الانضباط في الدوري الأميركي لكرة القدم التي قررت إيقاف مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز (38 عاماً)، قبل المباراة الثالثة في سلسلة الـ"بلاي أوف" أمام ناشفيل، بسبب سلوك عنيف بعد أن وجّه ركلة لمنافسه، وهي اللقطة التي لم يعاقب عليها أثناء سير المباراة، ليثير بذلك أزمة تحكيمية جديدة في الدوري الأميركي ويشعل الجدل حول دور اللجنة في مراجعة قرارات الحكام بعد صافرة النهاية.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الجمعة، أن نادي إنتر ميامي يرى أن القرار يمثل سابقة خطيرة لتعديل القرارات التحكيمية بعد انتهاء المباراة. وجاء في بيان رسمي من النادي: "يقبل إنتر ميامي القرار الصادر عن لجنة الانضباط في الدوري الأميركي ويحترمه، لكنه في الوقت نفسه يُعرب عن قلقه من السابقة التي يُكرسها هذا القرار، والمتمثلة في تغيير قرار تحكيمي سبق تقييمه من قبل الحكام وتقنية الفيديو. كما نعبّر عن ثقتنا في أن يُطبق هذا المبدأ نفسه مستقبلاً على جميع الحالات المشابهة، في أي مباراة، ومع أي فريق كان".

وبالعودة إلى مجريات اللقاء، ففي الدقيقة الـ71 من المباراة، وبينما كان إنتر ميامي متأخراً بنتيجة هدفين نظيفين، قام المهاجم الأوروغوياني بالردّ على دفع من أندي ناجر داخل منطقة الجزاء عبر ركلة بالكعب، ما أسقط المدافع الهندوراسي أرضاً. وطالب لاعبو ناشفيل بطرد لاعب برشلونة الإسباني السابق، لكن الحكم لم يُعلن عن أي مخالفة ولم يشهر أي بطاقة في وجهه، رغم احتجاجات الفريق المنافس، لتستمر المواجهة بعد ذلك بشكل طبيعي.

وتدخلت لجنة الانضباط في الدوري الأميركي لاحقاً وقررت إيقاف سواريز عن المباراة الفاصلة المقررة فجر الأحد على ملعب إنتر ميامي، معتبرة تصرفه يمثل سلوكاً عنيفاً، كما فرضت عليه غرامة مالية لم يُكشف عن قيمتها.

يذكر أن سواريز كان قد عُوقب في شهر سبتمبر/أيلول الماضي بإيقافه مدة ثلاث مباريات بعد أن بصق على أحد أفراد الجهاز الفني لنادي سياتل ساوندرز عقب مشاركته رفقة إنتر ميامي في المواجهة النهائية لبطولة كأس الدوريات، كما جرى منعه من خوض ست مباريات إضافية في النسخ المقبلة من البطولة بسبب الحادثة نفسها.