سواريز أمام الفصل الحاسم في مسيرته: الاستمرار أم الاعتزال؟

يبقى مستقبل النجم الأوروغوياني لويس سواريز (38 عاماً) مع إنتر ميامي الأميركي محاطاً بالغموض في الأسابيع المقبلة، إذ يبقى ملف تجديد العقد معلقاً، خاصة أن خيارات اللاعب متعددة، بين البقاء موسماً إضافياً مع بعض التعديلات على العقد، أو العودة إلى نادي ناسيونال الذي يمثل جزءاً أساسياً من مسيرته، أو يضع نقطة النهاية لمسيرته الكروية والاعتزال بشكل نهائي.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية، اليوم الاثنين، أن نادي إنتر ميامي قدم أول عرض لتجديد عقد سواريز، الذي وصل إلى الدوري الأميركي في يناير/كانون الثاني 2024، إلا أن العرض يختلف كلياً عن العقد الحالي، ففي حال قرر الاستمرار، سيشهد انخفاضاً ملحوظاً في مستحقاته، بسبب الوضع المالي الدقيق للنادي، الذي لا يزال عليه دفع 15 مليون يورو لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني من قيمة انتقال الأرجنتيني دي باول في الميركاتو الصيفي الماضي. وأضافت الصحيفة أن طموح إدارة إنتر ميامي بعد التتويج بالدوري الأميركي يظل في صدارة أولوياتها، إذ تسعى لتحقيق النجاح على المستوى الدولي من خلال دوري أبطال الكونكاكاف، ومع ذلك، سيظل دور سواريز محدوداً في حال استمراره كما ظهر في نهاية الموسم، وفي الوقت نفسه، يخطط النادي للموسم المقبل لاستقدام الألماني تيمو فيرنر لتعزيز الهجوم، بالتزامن مع إدارة ماسكيرانو ومفاوضاته مع محيط اللاعب لتحديد أفضل خيارات الفريق.

من جانبه، يسعى نادي ناسيونال لخوض آخر فصل مميز مع لاعبه السابق، وهو خيار بدأ يتضح خلال الأسابيع الماضية، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة عدداً من الاتصالات بين الطرفين، حتى قبل النهائي الأخير، ويُتوقع أن تُجرى مكالمة أخيرة من المدرب جادسون فييرا لعرض مشروع سيكون فيه سواريز لاعباً محورياً، ومع اقتراب اللاعب من عمر 39 عاماً، يطمح للاعتزال على أرض الملعب وليس من على مقاعد البدلاء، وهو ما يوفره له ناسيونال، إلى جانب فرصة المنافسة على كوبا ليبرتادوريس ولقب الدوري الأوروغوياني.

ويجدر الذكر أن سواريز، الذي لعب لأندية أياكس وليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، يمتلك تاريخاً حافلاً مع ناسيونال بين عامي 2005 و2006، ثم عاد إلى الفريق منتصف 2022 بعد رفضه عرض ريفر بليت الأرجنتيني ليستعد لمونديال قطر، ولعب حينها 16 مباراة، سجل خلالها ثمانية أهداف، أما مع إنتر ميامي، فلم يشارك في المباراة النهائية لبطولة الدوري ضد فانكوفر، واكتفى بخوض ثماني دقائق في نصف النهائي و14 دقيقة في ربع النهائي، مسجلاً 42 هدفاً في 87 مباراة.