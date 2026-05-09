سواريز آخرهم.. نجوم مخضرمون لوحوا بالعودة الدولية من بوابة المونديال

- لويس سواريز، الهدّاف التاريخي لأوروغواي، يفتح الباب للعودة إلى المنتخب الوطني استعداداً لكأس العالم 2026، رغم اعتزاله الدولي سابقاً بسبب انتقادات لإدارة المنتخب. - هوغو لوريس، حارس مرمى لوس أنجليس، يلمح إلى إمكانية العودة لمنتخب فرنسا في المونديال المقبل، مع احترامه للحراس الحاليين وعدم الضغط للحصول على مكان. - كريم بنزيمة، المهاجم الفرنسي البارز، يبدي استعداده للعودة لمنتخب فرنسا في كأس العالم، مؤكداً على أهمية تحقيق الأهداف والانتصارات.

مع اقتراب كأس العالم 2026، بدأت فكرة العودة إلى المنتخبات الوطنية بعد الاعتزال تفرض نفسها بقوة على طاولة عدد من النجوم الكبار الذين سبق أن أعلنوا اعتزالهم الدولي، أو ابتعدوا عن المشهد لأسباب مختلفة. وفتح لاعب إنتر ميامي الأوروغوياني لويس سواريز الباب أمام إمكانية عودته إلى منتخب أوروغواي، مؤكداً أنه لن يرفض أبداً تمثيل بلاده إذا ما طُلب منه ذلك، خصوصاً مع اقتراب المونديال، وذلك رغم إعلانه الاعتزال الدولي سابقاً خلال التصفيات.

وقال سواريز في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام عقب تدريب لإنتر ميامي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لن أقول لا للمنتخب إذا احتاجني، وخصوصاً عندما نكون قريبين من كأس العالم". وأضاف: "في وقت سابق، قررت الابتعاد لأنني شعرت أن عليّ إفساح المجال أمام اللاعبين الشباب، وقلت حينها أمراً لم يكن ينبغي أن أقوله، وقد اعتذرت لمن وجب الاعتذار لهم". وكان سواريز، البالغ من العمر 39 عاماً، قد ودّع المنتخب الأوروغوياني في سبتمبر/أيلول 2024، عقب مباراة أمام باراغواي ضمن التصفيات المونديالية انتهت بالتعادل السلبي. وفي الأسبوع نفسه، أعلن خلال مؤتمر صحافي أن تلك المباراة ستكون الأخيرة له بقميص المنتخب.

ويُعد سواريز الهدّاف التاريخي لمنتخب أوروغواي، بعدما سجل 69 هدفاً في 143 مباراة دولية. إلا أن اعتزاله الدولي تزامن مع انتقادات حادة وجّهها إلى طريقة إدارة المنتخب من قبل المدرب مارسيلو بيلسا، محمّلاً إياه مسؤولية توتر الأجواء داخل الفريق. ومنذ ابتعاده عن المنتخب، ركّز سواريز على مشواره مع إنتر ميامي، حيث أسهم في تتويج الفريق بلقبي درع المشجعين للدوري الأميركي عام 2024 وكأس الدوري الأميركي عام 2025. وكان اللاعب قد جدّد عقده مع النادي في ديسمبر/كانون الأول الماضي مدة عام واحد، ونجح هذا الموسم في تسجيل هدفين خلال سبع مباريات في الدوري.

لوريس والعودة إلى كتيبة "الديوك" في المونديال

وقبل أيام مضت، فتح المخضرم الفرنسي حارس مرمى نادي لوس أنجليس الأميركي هوغو لوريس الباب أمام احتمال العودة إلى تمثيل منتخب فرنسا قبل انطلاق كأس العالم هذا الصيف، مؤكداً أنه "لن يقول لا" إذا ما استُدعي. وكان لوريس البالغ من العمر 39 عاماً قد اعتزل اللعب الدولي قبل ثلاث سنوات، عقب خسارة فرنسا نهائي مونديال 2022 أمام منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد تعادل مثير بنتيجة 3-3، حيث شارك الحارس الفرنسي أساسياً في اللقاء بالكامل.

وأشار تقرير لصحفية ليكيب الفرنسية إلى أن لوريس قد يخرج من اعتزاله الدولي ليكون الخيار الثالث في مركز حراسة المرمى ضمن قائمة فرنسا للمونديال المقبل المقرر في يونيو/حزيران. وبحسب المصادر نفسها، فإن لوريس لا ينوي الضغط أو "الترويج" لنفسه من أجل مكان في القائمة، بدافع التواضع واحتراماً للحراس الموجودين حالياً ضمن دائرة الاختيار.

وقبلها، أكد النجم الفرنسي كريم بنزيمة أنه لا يزال منفتحاً تماماً على فكرة تمثيل منتخب فرنسا في المونديال المقبل. وفي تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية، أضاف النجم الفرنسي: "أنا لاعب كرة قدم، وعندما يجرى استدعائي ألعب. لدي أهداف، أحب الفوز والألقاب، وهذا هو الأهم بالنسبة لي. إذا استُدعيت إلى المنتخب، فسأذهب للعب كرة القدم، لا أكثر ولا أقل".