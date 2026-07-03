- شهد منتخب السنغال إخفاقاً في كأس العالم 2026، حيث خرج من دور الـ32 أمام بلجيكا، وسط أجواء متوترة ومشكلات إدارية أثرت على الأداء، رغم التأهل الصعب من دور المجموعات بفوز كبير على العراق. - كشف تحقيق عن فضائح إدارية، منها توقيع المدرب باب تيياو عقده قبل ساعات من مباراة النرويج، وسلوك غير مهني لمسؤولي الاتحاد، مما أثر على تركيز اللاعبين وأدى إلى فوضى تنظيمية. - أثيرت شبهات حول إعادة بيع تذاكر "فيفا" بأسعار مرتفعة، مما دفع الرئاسة السنغالية للتدخل، وفتح تحقيقات قد تؤدي لأزمة كبيرة في كرة القدم السنغالية.

تحول مشوار منتخب السنغال في كأس العالم 2026 إلى إخفاق كبير، بعد خروج "أسود التيرانغا" من دور الـ32 أمام بلجيكا، وسط أجواء داخلية متوترة ومشكلات إدارية متراكمة ألقت بظلالها على الفريق طوال البطولة. ونشر موقع "سبورت نيوز أفريكا" تحقيقاً كارثياً عن السنغال، إذ بدأ المنتخب السنغالي البطولة بخسارة أمام فرنسا، قبل أن تتعقد مهمته إثر هزيمة أخرى مخيبة أمام النرويج، ليبقى مهدداً بالخروج من دور المجموعات، لكنه أنقذ فرصه بفوز عريض 5-0 على العراق الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، لينتزع في اللحظات الأخيرة بطاقة التأهل ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، إلا أن الرحلة انتهت لاحقاً بالخسارة 2-3 أمام بلجيكا في دور الـ32، في سيناريو وصفه المصدر بالقاسي، لكنه اعتبره نتيجة منطقية لسلسلة من الأخطاء والفوضى في إدارة المنتخب خلال الأسابيع الأخيرة.

فضائح إدارية متراكمة!

وبحسب التحقيق الذي نشره الموقع، فإن مدرب السنغال باب تيياو خاض التحضيرات لمواجهة النرويج من دون عقد رسمي، بعدما بقي وضعه التعاقدي معلقاً لأشهر، قبل أن يوقع عقده قبل خمس ساعات فقط من انطلاق المباراة أمام منتخب كبير يضم نجوماً على غرار إيرلينغ هالاند، كما كشف التحقيق أن تيياو كان يفكر بجدية في عدم الجلوس على مقاعد البدلاء في تلك المباراة للضغط على الاتحاد السنغالي وتحميله مسؤولية التأخير في حسم وضعه، قبل أن يُوقَّع العقد على عجل.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، إذ أشار التحقيق إلى أن عدداً من مسؤولي الاتحاد السنغالي عاشوا أجواء بعيدة عن الاهتمام بالشأن الرياضي خلال الأيام الأولى في الولايات المتحدة، من حفلات وسهرات وهدايا ومصاريف مرتفعة، إلى جانب وجود أشخاص خارج إطار الوفد الرياضي الرسمي. وبحسب المصدر نفسه، دعا أحد نواب رئيس الاتحاد مؤثري مواقع التواصل، وبينهم شابات، إلى الالتحاق بالوفد، وهو ما أثار استغراب اللاعبين خلال التدريبات، كما أفاد التحقيق بأن موظفي الفندق اشتكوا من سلوك بعض أفراد البعثة، بينما تُرك بعض لاعبي المنتخب من دون رقابة أو تنظيم كافٍ، فلجأوا إلى طلب الوجبات السريعة وغادر بعضهم الفندق من دون إشراف واضح.

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وتحدث التحقيق الذي أثار الجدل أيضاً عن شبهات مرتبطة بإعادة بيع تذاكر "فيفا"، إذ قيل إن تذاكر حصل عليها الاتحاد بسعر 60 دولاراً أعيد بيعها بنحو 350 دولاراً، من دون وضوح الجهة التي ذهبت إليها الأموال. وأمام حجم ما تردد عن هذه التجاوزات، تدخلت الرئاسة السنغالية خلال البطولة وأوفدت ممثلاً لمتابعة الوضع، فيما يجرى التحضير لتقرير يتضمن الاستماع إلى مسؤولي الاتحاد والمدرب باب تيياو بعد عودتهم. وستفتح هذه التطورات الباب أمام أزمة كبيرة داخل كرة القدم السنغالية في أعقاب مونديال انتهى مبكراً لـ"أسود التيرانغا" على أرض الملعب وخلف الكواليس.