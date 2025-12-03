- حقق المنتخب العراقي فوزاً مهماً على البحرين بنتيجة 2-1 في كأس العرب 2025، مما كسر سلسلة عدم الفوز أمام البحرين التي استمرت لسبع مباريات، وأظهر الفريق مستوى جيداً في التنظيم والانضباط. - استثمر المنتخب العراقي أخطاء الدفاع البحريني بفعالية، حيث سجل أيمن حسين ومهند علي هدفي الفوز، وبرز اللاعب زيد إسماعيل بأداء مميز، مما أظهر رغبة حقيقية في الفوز. - رغم محاولات البحرين في الشوط الثاني، ساعد نزول أمجد عطوان في استعادة السيطرة، مما أظهر روح قتالية عالية لدى لاعبي العراق، مع التطلع لأداء أفضل في المباريات المقبلة.

أعرب نجم الكرة العراقية السابق سمير كاظم (55 عاماً) عن سعادته بالفوز الثمين، الذي حققه "أسود الرافدين" على البحرين بنتيجة 2-1، في كأس العرب 2025، مؤكداً أن الانتصار يحمل قيمة كبيرة، نظراً لكسره سلسلة عدم الفوز أمام المنتخب البحريني، التي امتدت لسبع مباريات. وقال كاظم في تصريحاته لـ"العربي الجديد": "أبارك للمنتخب والشعب العراقي هذا الفوز المهم جداً. اليوم نجحنا في فك العقدة البحرينية، التي استمرت لسنوات، وقدم المنتخب مستوى جيداً، خصوصاً في الشوط الأول من ناحية التنظيم وتقارب الخطوط والانضباط".

وأضاف: "استثمرنا أخطاء الدفاع البحريني بالشكل الأمثل، ومنها جاءت الكرة العرضية التي سجل منها أيمن حسين هدفه الأول، قبل أن يعزز مهند علي التقدم بالهدف الثاني. فاللاعبون كانوا في حالة تركيز عالية، ورغبتهم في التسجيل كانت واضحة". وأشاد كاظم بعدد من العناصر، التي برزت خلال المباراة، قائلاً: "اكتشفنا اليوم لاعبين مميزين، وعلى رأسهم زيد إسماعيل، الذي قدم مستوى كبيراً. كذلك كان الأداء على الأطراف فعالاً، وشعرنا بأن المنتخب يمتلك رغبة حقيقية في الفوز، وتمكّن من الحفاظ على تماسكه رغم محاولات البحرين في الشوط الثاني".

وتابع: "المنتخب البحريني أجرى عدة تغييرات في الشوط الثاني، وحاول السيطرة على وسط الملعب، لكن روح لاعبي العراق وقتاليتهم صنعتا الفارق. ونزول أمجد عطوان ساعد كثيراً في استعادة السيطرة على منطقة العمليات، وتقليل خطورة البحرين". وختم كاظم تصريحاته بالقول: "الفوز بداية موفقة، ونتمنى أن يكون الأداء أفضل في المباراة المقبلة. لدينا لاعبون أصحاب شخصية، وقادرون على تقديم المزيد، ونسأل الله التوفيق في الاستحقاقات المقبلة. أبارك للاعبين والجهاز الفني وللوسط الرياضي هذا الانتصار المستحق".