سليماني تحت ضغط أزمة ناديه الروماني وتحدي كأس العرب مع الجزائر

- يواجه إسلام سليماني فترة صعبة مع نادي كلوج الروماني بسبب تراجع مستواه وتقلص دقائق لعبه، وسط أزمة مالية خانقة تهدد النادي بعقوبات وتأخر رواتب اللاعبين والموظفين. - رئيس النادي، إيوليو موريسان، نفى الشائعات حول راتب سليماني، مؤكدًا أنه يتقاضى 5000 يورو شهريًا فقط، مشيدًا بانضباطه واحترافيته رغم الظروف الصعبة. - رغم التحديات، نال سليماني ثقة مدرب منتخب الجزائر الرديف، مجيد بوقرة، للمشاركة في كأس العرب بفضل خبرته ودوره القيادي.

تمرّ علاقة المهاجم الجزائري، إسلام سليماني (37 عاماً)، مع نادي كلوج الروماني، بواحدة من أكثر الفترات توتراً، منذ انضمامه إليه الصيف الماضي، في وقت يستعد فيه اللاعب للمشاركة مع منتخب الجزائر الرديف في بطولة كأس العرب المقررة في قطر، اعتباراً من الأول إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وتحوّلت وضعية المهاجم المخضرم داخل الفريق إلى محور نقاش واسع، بسبب تراجع مستواه وتقلّص دقائق لعبه، إضافة إلى الأزمة المالية، التي تضرب النادي منذ أشهر.

وكشف رئيس نادي كلوج، إيوليو موريسان، في تصريحات لصحيفة فانتيك الرومانية، جانباً خفياً من ملف سليماني، بعد أن راجت شائعات حول حصوله على راتب كبير لا يتناسب مع مردوده. وقال موريسان إن كل تلك المعلومات غير صحيحة، مؤكداً أن سليماني يتقاضى خمسة آلاف يورو فقط شهرياً، ووصف الأمر بأنه "أقل مما كان البعض يتوقعه بـ10 مرات"، في إشارة إلى راتبه السابق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري. وأضاف أن اللاعب لم يأتِ إلى رومانيا بحثاً عن المال، بل من أجل اللعب بانتظام، واستعادة مكانته في المنتخب الجزائري المتأهل إلى كأس العالم 2026.

وأشاد رئيس النادي الروماني بانضباط المهاجم الجزائري، قائلاً: "سليماني لاعب محترف، يحظى بالاحترام، يعمل بجد، ويتحسن بدنياً من مباراة إلى أخرى، ولم يشتكِ يوماً رغم الوضع الصعب داخل النادي". وجاءت هذه التصريحات لتخفيف الضغط عن اللاعب، لكنها في الوقت نفسه سلّطت الضوء على حجم الأزمة المحيطة بالنادي، الذي يعاني ديوناً تتجاوز 1.2 مليون يورو، وتأخر رواتب اللاعبين والموظفين لعدة أشهر، مع تهديدات بعقوبات من الاتحادين المحلي والأوروبي، إضافة إلى الحجز على ثروات مالك النادي.

وتزامنت تصريحات موريسان مع عودة الحديث عن مستقبل سليماني في النادي، إذ بات بقاؤه أبعد من أي وقت مضى، خصوصاً أن مشاركته منذ بداية الموسم لم تتجاوز 323 دقيقة، سجّل خلالها هدفاً وصنع آخر، قبل أن يتعرض لإصابة زادت الوضع تعقيداً. ورغم أن اللاعب كان بإمكانه إنهاء مسيرته في أحد دوريات الخليج برواتب ضخمة، فإنه فضّل خوض تحدٍّ جديد في أوروبا، إلا أنّ البيئة الرياضية والمالية في رومانيا كانت بعيدة كلياً عن توقعاته.

وبحسب ما كشفته صحيفة فانتيك الرومانية كذلك، فإن سليماني لم يتقاضَ أي راتب منذ وصوله في الصيف، إذ يدين له النادي براتب ثلاثة أشهر كاملة من المستحقات، وهي وضعية يشترك فيها عدد كبير من اللاعبين والموظفين. كما أن كلوج كان مهدداً بخصم نقاط، بسبب التأخر في دفع الرواتب، في وقت تلاحق مالك النادي مشاكل مالية قد تصل حدّ الإفلاس.

ورغم هذه الظروف المعقدة، فقد نال سليماني ثقة مدرب منتخب الجزائر الرديف، مجيد بوقرة، قبل خوض منافسات كأس العرب في قطر. ويستند المدرب في قراره إلى الخبرة الواسعة، التي يتمتع بها اللاعب، ودوره القيادي داخل المجموعة، رغم الجدل المصاحب لدعوة مهاجم يبلغ 37 عاماً ويعيش فترة صعبة مع ناديه. غير أن بوقرة يعتبر سليماني إضافة حقيقية للمراحل المتقدمة من البطولة، في حال تمكن من استعادة جهوزيته الذهنية والبدنية.