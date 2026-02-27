سلوت يُعقّد وضعية محمد صلاح: ضحية معاييره العالية الخاصة

- يعاني محمد صلاح من فترة صعبة مع ليفربول بسبب غيابه عن التهديف في تسع مباريات متتالية، وهو ما يُعد أسوأ سلسلة له منذ انضمامه للنادي. - المدرب آرني سلوت أشار إلى أن صلاح ضحية لمعاييره العالية، حيث يتفاجأ الناس عند عدم تسجيله، مؤكداً أن التركيز عليه يعود لما قدمه للنادي. - سلوت أضاف أن المشكلة جماعية، حيث يعاني أيضاً المهاجمان أوغو إيكيتيكيه وكودي غاكبو من قلة الأهداف، مما يتطلب تحسين الأداء الجماعي.

عقّد مدرب فريق ليفربول الإنكليزي آرني سلوت (47 سنة)، وضعية المهاجم المصري محمد صلاح، الذي يمرُّ بفترة صعبة مع نادي الريدز بسبب غيابه عن التهديف في الفترة الأخيرة، وذلك بتصريحات مؤثرة قالها المدرب الهولندي خلال مؤتمر صحافي.

وخلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة ليفربول وويستهام يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنكليزي، تحدث المدرب الهولندي آرني سلوت، عن أزمة النجم المصري محمد صلاح، وقال: "محمد صلاح هو ضحية معاييره العالية الخاصة، ولحظة عدم تسجيله في بضع مباريات، يتفاجأ الناس فوراً، وهذا أكبر إطراء يمكن أن يحصل عليه. نحن معتادون على تسجيل صلاح لعدد من الأهداف، وربما يكون هذا هو الفرق الأكبر في أدائه ومشاركته في المباريات حالياً".

وأضاف سلوت في المؤتمر الصحافي قائلاً "لكنّنا نعلم أيضاً أن هذا ربما حدث من قبل، لا أعرف إن كان حدث في تسع مباريات توالياً، لكنني كنت أتساءل عن ذلك سابقاً عندما لم يسجل في ثلاث أو خمس مباريات، لكنني أعلم أنه في النهاية سيعود للتسجيل. وهو ليس مهاجمنا الوحيد حالياً الذي لا يسجل بالقدر المعتاد. ينصبّ التركيز عليه نظراً لكل ما قدمه للنادي، لكن الفرنسي أوغو إيكيتيكيه والهولندي كودي غاكبو لم يُسجلا الكثير من الأهداف أخيراً أيضاً. هذا أمر جماعي علينا تحسينه".

وفشل المهاجم المصري محمد صلاح في هز شباك منافسيه في تسع مباريات توالياً في منافسات البريمييرليغ، وهي أسوأ سلسلة له منذ انضمامه إلى فريق الريدز، وكان صاحب الـ33 سنة تُوج بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في بطولة الدوري الإنكليزي أربع مرات منذ انضمامه إلى ملعب "أنفيلد" في عام 2017، وكان آخرها في الموسم الماضي الذي تُوّج فيه نادي "الريدز" بلقب بطولة الدوري الإنكليزي.