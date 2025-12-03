سلوت يمتدح سلوك صلاح: يمتلك احترافية عظيمة

- أشاد المدرب آرني سلوت باحترافية محمد صلاح بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في مباراة ليفربول ضد ويستهام، مؤكدًا أن ردة فعله كانت طبيعية ومتوقعة من لاعب بمكانته. - فوز ليفربول على ويستهام جاء بعد سلسلة من النتائج المخيبة، مما أنعش آمال الفريق في المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز. - يستعد محمد صلاح للانضمام إلى المنتخب المصري للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، حيث سيلتحق بصفوف "الفراعنة" في 15 ديسمبر.

أشاد المدرب المدير الفني لنادي ليفربول الهولندي آرني سلوت (47 عاماً) بالاحترافية العالية التي يتمتع بها نجم الفريق محمد صلاح، وذلك بعد أن قرر استبعاده من التشكيلة الأساسية في المباراة التي فاز بها "الريدز" على ويستهام يونايتد بهدفين دون مقابل يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأوضح سلوت، خلال مؤتمر صحافي نقلته مجلة ليكيب الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن قرار إجلاس اللاعب المصري على مقاعد البدلاء كان الأول من نوعه في الدوري الإنكليزي منذ وصوله إلى النادي الموسم الماضي، كما اعترف المدرب بأن صلاح لم يكن سعيداً بالقرار، لكنه أكد أن ردة فعله كانت طبيعية ومتوقعة من لاعب بمكانته.

وقال سلوت عن ردة فعل النجم المصري: "لم يكن سعيداً لأنه لم يكن ضمن التشكيل الأساسي، لكنه لم يكن الوحيد، وكانت ردة فعله طبيعية من لاعب لديه المستوى للعب في كل مباراة. أقول ذلك بتواضع، لأنه كان استثنائياً لهذا النادي، وسيظل كذلك في المستقبل". وأكد سلوت أن صلاح لم يسمح لغضبه بالتأثير على الأجواء العامة للفريق.

وأضاف المدرب الهولندي: "الطريقة التي تصرف بها كانت تليق بما نتوقعه من محترف من طرازه، لقد ساند زملاءه وكان مثالياً في تدريبات الاثنين"، وهي شهادة تعكس المثالية التي وصل لها النجم المصري بعد سنوات طويلة قضاها في المستوى العالي.

وجاء فوز ليفربول بعد سلسلة من النتائج المخيّبة للآمال، إذ كان قد تكبد ست هزائم في سبع مباريات سابقة بالدوري. وتمكن الفريق من تحقيق الانتصار ضد ويستهام دون صلاح في التشكيلة الأساسية، ما ساعد على إنعاش آماله في المنافسة على المراكز المتقدمة، إذ يحتل حامل اللقب المركز الثامن حالياً، بفارق ثلاث نقاط فقط عن مراكز المقدمة.

ويستعد صلاح الآن لفترة انضمام إلى المنتخب المصري، إذ كشف سلوت أن صلاح سيلتحق بصفوف منتخب "الفراعنة" يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول استعداداً للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب، وهو التاريخ الذي فرضته الأندية الأوروبية على "فيفا" والاتحاد الأفريقي لكرة القدم لضمان بقاء نجومها لأطول فترة ممكنة.