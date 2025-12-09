سلوت يرد بقوة على محمد صلاح: لهذا السبب لم يكن ضمن القائمة

رد المدير الفني لنادي ليفربول الهولندي آرني سلوت (47 عاماً) على تصريحات نجم الفريق المصري محمد صلاح التي أدلى بها الأسبوع الماضي، وأثارت جدلاً كبيراً بعد التعادل مع ليدز يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز، وعبّر خلالها صلاح عن خيبة أمله الكبيرة أمام وسائل الإعلام، بعد أن جلس على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة على التوالي.

ووصف سلوت تصريحات صلاح بأنها ليست خطوة إيجابية للفريق، مشدداً على أن استبعاد اللاعب من مباراة إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، كان ضرورياً للحفاظ على النظام داخل النادي، ليضيف في تصريحات أبرزتها صحيفة ذا غارديان البريطانية يوم الاثنين: "أنا أؤمن دائماً بإمكانية عودة أي لاعب، لكن في هذه المرحلة، سأترك الأمر عند هذا الحد على ما أعتقد". وعند سؤاله عن إمكانية أن تكون مباراة صلاح الأخيرة مع ليفربول، أجاب: "ليست لديّ أي فكرة، لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال في الوقت الحالي".

واعترف سلوت بأنه فوجئ بتصريح صلاح الذي قال إن علاقتهما السابقة الجيدة انهارت، مؤكداً أن هذا لم يكن شعوره على الإطلاق حتى مساء السبت، ليضيف بقوله: "عادة، عندما لا أشرك لاعباً، يشعر اللاعبون بعدم الرضا تجاه المدرب، لكن صلاح كان محترماً جداً مع الجهاز الفني وزملائه وتدرّب بجدية، لذلك فوجئت بتصريحاته، هذا ليس أول موقف من هذا النوع ولا الأخير بالنسبة للاعبين الذين لا يشاركون، لكن رد فعلي كان واضحاً، ولهذا السبب هو غائب عن التشكيلة الليلة".

وأوضح سلوت أنه من الصعب معرفة من كان يقصده صلاح عندما قال إن "شخصاً ما في ليفربول وضعه تحت الحافلة"، لكنه أشار إلى أنه أجرى محادثة قصيرة مع اللاعب، يوم السبت، لإبلاغه بقرار استبعاده، مضيفاً: "عادة أنا هادئ ومهذب، لكن هذا لا يعني أنني ضعيف، إذا كانت لدى اللاعب مثل هذه التصريحات حول الكثير من الأمور، فالأمر متروك لي وللنادي للرد، وقد بادرنا برد صريح، ولهذا السبب غاب عن المباراة". وتدرب صلاح للمرة الثانية على التوالي قبل أن يخبره سلوت بأنه لن يسافر إلى إيطاليا لخوض مباراة دوري الأبطال، وجاء قرار الاستبعاد بالتنسيق بين إدارة ليفربول وسلوت، وبكامل الدعم للمدرب الهولندي، ومن المتوقع أيضاً أن يغيب عن مباراة الفريق أمام برايتون في "البريمييرليغ" يوم السبت، كما من المقرر أن ينضم إلى منتخب مصر استعداداً لخوض كأس أمم أفريقيا في المغرب يوم الاثنين المقبل، ما قد يبعده عن ليفربول حتى منتصف يناير/ كانون الثاني 2026.

وفي المقابل، انتقد نجم ليفربول السابق الإنكليزي جيمي كاراغر صلاح بسب تصريحاته الأخيرة بقوله: "لقد اختار هذا الأسبوع للقيام بذلك، وأعتقد أنه انتظر ليختار وقتاً سيئاً بالنسبة لنادي ليفربول، والمشجعين، والمدرب، الجميع في النادي يشعرون كأنهم في الحضيض، وهو اختار هذا الوقت لمهاجمة المدرب وربما لإقالته، أود أن أذكّر صلاح ووكيله بأنه قبل قدومه إلى ليفربول، كان معروفاً أنه اللاعب الذي فشل مع تشلسي، ولم يفز بأي لقب كبير قبل قدومه إلى ليفربول".