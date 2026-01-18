سلوت يراهن على محمد صلاح.. عودة في توقيت مثالي؟

- عودة محمد صلاح إلى ليفربول تأتي بعد خسارة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، حيث أبدى المدرب أرني سلوت سعادته بعودة صلاح، مؤكداً أهميته للفريق رغم الجدل السابق حول علاقتهما. - صلاح كان قد أثار الجدل بتصريحاته حول علاقته بسلوت وإمكانية رحيله، لكنه قدم اعتذاراً داخلياً وأبدى رغبته في الاستمرار مع ليفربول حتى الصيف المقبل. - يمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى 2027، ويعود في توقيت مثالي بعد تراجع نتائج الفريق، ليكون متاحاً للمشاركة تحت قيادة سلوت.

أكد المدير الفني لنادي ليفربول، الهولندي أرني سلوت (47 عاماً)، سعادته بعودة النجم المصري محمد صلاح (33 عاماً) إلى صفوف الفريق، وخسر هداف "الريدز" مواجهة الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 أمام منتخب السنغال بهدف دون رد، على أن يلتحق بمعسكر ليفربول خلال الساعات المقبلة، بعد إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أمس السبت، التي خسرها منتخب مصر أمام نيجيريا بركلات الترجيح 2-4 بعد التعادل السلبي.

وقال سلوت خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أنا سعيد بعودته. صلاح كان لاعباً مهماً جداً لهذا النادي، ولي على المستوى الشخصي أيضاً، لذلك أنا سعيد للغاية بعودته. حتى لو كان لدينا خمسة عشر مهاجماً، سأكون سعيداً بعودته".

وتأتي عودة صلاح هذه المرة في أجواء أكثر هدوءاً، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل شهر، حين غادر إلى كأس أمم أفريقيا وسط جدل كبير، بعد تصريحات مثيرة أكد فيها أنه لا تجمعه علاقة جيدة بسلوت، وأن هناك شخصاً داخل النادي يسعى لإبعاده، والتي جاءت، عقب جلوسه على مقاعد البدلاء، لثلاث مواجهات متتالية. ولمّح محمد صلاح في تلك الفترة إلى إمكانية رحيله عن ليفربول، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني الجاري، إلا أن ذلك لم يحدث، بعدما قدّم صلاح اعتذاراً داخلياً لزملائه في الفريق، وأبدى رغبة واضحة في الاستمرار مع "الريدز"، على الأقل حتى الصيف المقبل.

ويمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى صيف عام 2027، ويُعد اللاعب الأعلى أجراً في النادي الإنكليزي، وسيكون متاحاً للمشاركة مع الفريق تحت قيادة سلوت، اعتباراً من الأسبوع المقبل. وتأتي عودته في توقيت مثالي، بعدما عانى الفرق من تراجع في النتائج، خصوصاً مع انطلاق العام الجاري، الذي بدأه بتعادل سلبي مع ليدز في الدوري، ومن ثم أمام فولهام 2-2، ومن دون أهداف ضد الغريم أرسنال، قبل الانتصار على بارنسلي بمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي 4-1.