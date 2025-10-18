سلوت يدافع عن نجمه الألماني "غير المحظوظ" ويطالب بالهدوء

- دافع مدرب ليفربول آرني سلوت عن فلوريان فيرتز، مشيرًا إلى حاجته للوقت للتأقلم مع زملائه الجدد في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم موهبته الواضحة التي أظهرها في البوندسليغا. - ليفربول حطم رقمه القياسي في الانتقالات بضم فيرتز من باير ليفركوزن مقابل 134 مليون دولار، لكن اللاعب لم يترك بصمة سريعة في سبع مباريات بالدوري. - قارن سلوت وضع فيرتز بمعاناة كيفن دي بروين في تشلسي، مؤكدًا أن فيرتز يحتاج للوقت للتكيف، مشيرًا إلى أن دي بروين أصبح لاحقًا من أفضل لاعبي الوسط.

دافع مدرب نادي ليفربول الإنكليزي آرني سلوت (47 سنة) عن نجمه الألماني الجديد في تشكيلة الريدز فلوريان فيرتز (22 سنة)، واعتبر أنه لم يكن محظوظاً منذ وصوله إلى البريمييرليغ، وطالب بالهدوء والصبر لأن نجم منتخب ألمانيا يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع زملائه الجُدد.

وحطم ليفربول رقمه القياسي في الانتقالات في يونيو/حزيران الماضي عندما تعاقد مع الدولي الألماني فلوريان فيرتز قادماً من نادي باير ليفركوزن المنافس في البوندسليغا مقابل حوالى 134 مليون دولار. ورغم إظهاره لمحات من موهبته التي جعلته يُسجل 57 هدفاً ويصنع 65 تمريرة حاسمة في 197 مباراة مع ليفركوزن، فإن فيرتز عانى من أجل وضع بصمة سريعة في سبع مباريات خاضها في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتحدث سلوت لشبكة سكاي سبورتس البريطانية قبل استضافة الغريم التقليدي مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد غداً الأحد، وقال: "إذا تم التعاقد معك مقابل هذا المبلغ الكبير من المال، فإن الناس ينظرون بشكل أساسي إلى الأهداف والتمريرات الحاسمة، ولكن يمكنني إخبارك أنه كان يمكن أن تكون لديه ست أو سبع تمريرات حاسمة بالفعل. لم يكن محظوظاً بعض الشيء في إنهاء الهجمات رغم أنه صنع العديد من الفرص لزملائه، ولكن بشكل عام بالنسبة للاعب عمره 22 عاماً، فمن الطبيعي تماماً أن يحتاج إلى التكيف مع بلد آخر، ناهيك عن اللعب في الدوري الإنكليزي الممتاز".

كما قارن سلوت بين وضعية فيرتز ومعاناة كيفن دي بروين في بداية مسيرته مع نادي تشلسي، إذ كانت فترة دي بروين في تشلسي مخيبة للآمال، ولكن بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي في عام 2015 مقابل حوالى 60 مليون يورو، أثبت البلجيكي نفسه واحداً من أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، وذكر سلوت في هذا الإطار: "ربما أقلل الآن من شأن أفضل لاعب خط وسط في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، كيفن دي بروين، كان عمره 21 أو 22 عاماً عندما ذهب إلى تشلسي. سأمنح فيرتز بالتأكيد بعض الوقت، ولكن في الوقت نفسه، فإنه لم يكن محظوظاً".