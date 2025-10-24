سلوت يدافع عن محمد صلاح بعد تراجعه مع ليفربول ويكشف الأسباب

- يواجه محمد صلاح تحديات في تسجيل الأهداف هذا الموسم، حيث أحرز ثلاثة أهداف فقط في 12 مباراة، مما يعكس الوضع الصعب الذي يمر به ليفربول ككل. - بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية، استعاد ليفربول توازنه بفوز كبير على آينتراخت فرانكفورت في دوري الأبطال، حيث شارك صلاح كبديل. - المدرب أرني سلوت يؤكد ثقته في عودة صلاح للتسجيل قريباً، مشيراً إلى أن الفريق يمر بتغييرات تتطلب التكيف، ويحتل ليفربول حالياً المركز الثالث في الدوري.

تحدّث المدير الفني لنادي ليفربول، الهولندي أرني سلوت (47 عاماً)، عن الوضع الرياضي الصعب، الذي يمر به النجم المصري محمد صلاح (33 عاماً)، كونه لم يسجّل سوى ثلاثة أهداف فقط هذا الموسم، مؤكداً أن الفريق بأكمله يعيش مرحلة صعبة.

وكان ليفربول قد أنهى سلسلة من أربع هزائم متتالية، ثلاث في الدوري الممتاز وواحدة في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الثلاثاء الماضي على آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة (5-1) في دوري الأبطال، وهي مباراة شارك فيها صلاح بديلاً. وقال سلوت في المؤتمر الصحافي، الذي سبق مواجهة برينتفورد في الدوري الإنكليزي، والمقرر يوم السبت، وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "الجميع يمر بفترات صعبة. اللاعبون يضيعون الفرص وصلاح أيضاً إنسان، حتى وإن لم نعتد رؤيته يهدر فرصاً أمام المرمى. هناك الكثير من التغييرات داخل الفريق، ويجب التكيف معها".

وأضاف المدرب الهولندي: "الأهم أنه دائماً ما سجّل أهدافاً مع ليفربول، وآخر ما يقلقني هو عودته إلى التسجيل. لقد فعل ذلك طوال مسيرته، وأتوقع أن يعود إلى التهديف خلال الأسابيع والأشهر المقبلة". وكان صلاح قد قاد ليفربول إلى التتويج بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي، بعدما سجل 29 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة، لكنه هذا الموسم لم يحرز سوى ثلاثة أهداف فقط في 12 مباراة (أحدها من ركلة جزاء)، إضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة، ويحتل ليفربول حالياً المركز الثالث في الدوري، بفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر، وسيحاول الفريق تحقيق الفوز أمام برينتفورد، من أجل الاقتراب من صدارة الترتيب.