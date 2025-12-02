سلمان شاكر: دفاع الكويت كان مبهراً ومصر ستذهب بعيداً

- قدم منتخب الكويت أداءً دفاعياً مميزاً أمام مصر في افتتاح كأس العرب 2025، حيث انتهت المباراة بالتعادل 1-1، رغم سيطرة مصر بنسبة 74% وإهدارها لثلاث فرص محققة. - أشار اللاعب القطري سلمان علي شاكر إلى أن التعادل لم يكن مرضياً للطرفين، حيث كان الكويت قريباً من الفوز لولا خطأ حارسه الذي أدى إلى ركلة جزاء وطرده، بينما لم تستغل مصر فرصها بشكل كامل. - رغم الفروقات بين المنتخبين، نجح الكويت في مجاراة مصر عبر الدفاع المنظم، لكن عليه تجنب الاعتماد على الدفاع البحت في المباريات المقبلة.

أكد اللاعب القطري السابق سلمان علي شاكر أن منتخب الكويت قدّم مباراة مميزة من الناحية الدفاعية أمام نظيره المصري، في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة كأس العرب 2025، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، اليوم الثلاثاء على ملعب لوسيل الأيقوني، الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

وقال لاعب نادي الأهلي القطري والمدرب الحالي: "أعتقد أن نتيجة التعادل غير مرضية لمنتخبي مصر والكويت، فالأزرق كانت أقرب للفوز، لكن حارسه ارتكب خطأً جسيماً، أدّى إلى ركلة جزاء وطرده، والمنتخب المصري غير راضٍ بالنقطة، لأنّه كان بدوره قريباً من الانتصار، وفي الشوط الثاني سيطر المنتخب المصري على المباراة بدرجة كبيرة بنسبة استحواذ 74%، وإهدار ثلاث فرص محققة، بعدما اعتمد على الجهة اليسرى عن طريق الأجنحة من الطرفين، وعدم استقرار تقارب خطوط الكويت في الدفاع".

وتابع حديثه: "انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، الجميع توقع أن منتخب مصر سيسجل في الحصة الثانية، وأن الفوز من نصيبهم، من جانبه كان منتخب الكويت معتمداً على الدفاع المنظم والهجمات المرتدة السريعة لمباغتتة الفراعنة، والكرة الحديثة حالياً تعتمد بنسبة كبيرة على الكرات الثابتة، وبعض الفرق حصدت بطولات بفضلها، وقد استغل منتخب الكويت الكرة الثابتة وسجل هدفاً ودافع ببسالة عن مرماه، لكن خطأ الحارس الفادح أدّى إلى ضربة جزاء وطرده، وهنا استطاع منتخب مصر تسجيل الهدف الأول، وكان قريباً من الثاني، لكن في نهاية الأمر انتهت المباراة 1-1".

وختم بالقول: "طبعاً هناك فروقات بين المنتخبين، إن كان على مستوى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وكذلك على صعيد الدوري المحلي، لكن رغم ذلك استطاع منتخب الكويت أن يجاري نظيره المصري عبر الدفاع المنظم والمبهر، لكن على الأزرق الابتعاد عن الكرة الدفاعية البحتة في المباريات المقبلة، وأعتقد أن منتخب مصر فريق قوي، وسيصل بعيداً في هذه النسخة".