سلتيك يستعد لصفقة هجومية.. ونجم منتخب فلسطين في مقدمة الخيارات

يستهدف نادي سلتيك الاسكتلندي التعاقد مع المهاجم الفلسطيني المتألّق، وسام أبو علي (26 عاماً)، هدّاف كولومبوس كرو الأميركي، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. وبحسب تقرير صحيفة ذا صن بنسختها الاسكتلندية، الثلاثاء، فإن المدير الفني الحالي لكولومبوس كرو، ويلفريد نانسي، والمرشح الأبرز لتولي قيادة سلتيك، يُعدّ من المعجبين بالدولي الفلسطيني، وسام أبو علي، وكان قد ضمّه في يوليو/ تموز الماضي قادماً من الأهلي المصري مقابل 5.7 ملايين جنيه إسترليني، ولم يخيب نجم فلسطين التوقعات، إذ سجّل ثلاثة أهداف في خمس مباريات فقط مع الفريق الأميركي.

ويُعرف وسام أبو علي، المولود في الدنمارك، بقوته البدنية وقدرته على إنهاء الهجمات بكلتا قدميه وبضربات رأسه، وسجّل "هاتريك" مثالياـ بقميص الأهلي المصري في يونيو/ حزيران الماضي، خلال تعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأميركية. ومع انتهاء الموسم في الولايات المتحدة، بدأ المدرب ويلفريد نانسي دراسة قائمة سلتيك، التي سيقودها قريباً، وحدّد أولوية عاجلة تتمثل في تعزيز الخط الهجومي. ويرى أن أبو علي، هو الخيار المثالي لقيادة الهجوم، رغم ارتباطه بعقد يمتد إلى عام 2027 مع إمكانية تمديده عاماً إضافياً، ما يعني أن سلتيك قد يحتاج لدفع مبلغ كبير.

ولكن بعد فترة انتقالات صيفية وُصفت بـ "الكارثية"، وسخط جماهيري متواصل، ومع امتلاك النادي أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني في خزائنه، فمن المرجّح أن يمنح المساهم الأكبر، ديرموت ديسموند، دعماً مالياً كبيراً للمدرب نانسي.

وتحمل مسيرة وسام أبو علي جانباً إنسانياً مؤثراً، يعكس شخصيته وصلابته؛ فقبل أربع سنوات انهار داخل أرض الملعب خلال تمثيله نادي فيندسيشل الدنماركي، وأشارت تقارير إلى أن السبب كان ارتفاعاً مفاجئاً في نبض القلب، ما أبعده عن الملاعب عدة أشهر. وبعد عودته، تعرض لإصابة خطيرة تمثلت بثقب في الرئة وكسور في الأضلاع. ورغم كل ذلك، رفض المهاجم الفلسطيني فكرة الاعتزال، وبدأ رحلة صعود لافتة، إذ سجّل 28 هدفاً في 35 مباراة مع الأهلي المصري، كما تألق في الدوري السويدي مع فريق أي كي سيريس، بإحراز 10 أهداف في 16 مباراة، إضافة إلى تسجيله أربعة أهداف في 10 مباريات دولية مع منتخب فلسطين.