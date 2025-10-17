سلتيك يتضامن مع غزة بالتبرّع لبرنامج الأغذية العالمي

- نادي سلتيك الاسكتلندي يعلن عن تبرع بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني لبرنامج الأغذية العالمي لدعم المساعدات الإنسانية في غزة، تأكيداً على التزامه بالقيم الإنسانية والتضامن مع الشعوب المتضررة. - مؤسسة سلتيك الخيرية تخصص 100 ألف جنيه إضافية لمبادرات غذائية محلية، مع التركيز على تقديم الدعم العملي في الأزمات الإنسانية العالمية، مع الحفاظ على الحياد السياسي. - جماهير سلتيك تواصل دعمها للقضية الفلسطينية، معبرة عن تضامنها من خلال رفع الأعلام واللافتات في المباريات، مما يعكس التزام النادي بالدفاع عن الكرامة الإنسانية.

كشف نادي سلتيك الاسكتلندي عن خطوة إنسانية مميزة تجاه فلسطين وقطاع غزّة، تمثّلت في تنظيم مبادرة خيرية من خلال تقديم تبرع لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، دعماً للمساعدات الإنسانية المقدّمة لسكان القطاع الذين يواجهون أوضاعاً مأساوية نتيجة حرب الإبادة التي شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتُعد هذه المبادرة تأكيداً جديداً لالتزام النادي التاريخي بالقيم الإنسانية والتضامن مع الشعوب المتضرّرة.

وأعلنت مؤسسة سلتيك الخيرية، الذراع الإنسانية للنادي، أمس الخميس، عن تقديم تبرّع بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى جانب تخصيص 100 ألف جنيه إضافية لتوسيع مبادراتها الغذائية داخل مجتمعاتها المحلية. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم المساعدات الطارئة في قطاع غزة، حيث يواصل برنامج الأغذية العالمي تقديم الغذاء والمساعدة للعائلات التي تواجه خطر المجاعة ونقص المواد الأساسية وسط ظروف إنسانية كارثية.

وجاء في بيان سلتيك عبر موقعه الرسمي: "يُعدّ برنامج الأغذية العالمي أكبر منظمة إنسانية في العالم، تُعنى بإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ، وتستخدم المساعدات الغذائية لتمهيد الطريق نحو السلام والاستقرار والازدهار للأشخاص المتضررين من النزاعات والكوارث وتغيّر المناخ. ويُقدَّر أن نحو 640 ألف شخص في غزة يعيشون حالياً في ظروف المجاعة، فيما يواجه 132 ألف طفل خطر الوفاة بسبب سوء التغذية الحاد، ويهدف هذا التبرّع إلى المساهمة في تلبية هذه الاحتياجات العاجلة من خلال برنامج الأغذية العالمي".

وأضاف البيان: "تركّز مؤسسة سلتيك أساساً على تنفيذ مبادراتها داخل مجتمعات غلاسكو ولندن وأيرلندا، لكنها سبق أن استجابت لأزمات إنسانية عالمية في مناطق متعددة مثل أفريقيا، وأوكرانيا، وسورية، وتركيا، والمغرب، والمكسيك، ويتماشى هذا الدعم مع أصول النادي التاريخية، إذ تأسس سلتيك أصلاً لمعالجة الفقر والجوع في أحياء غلاسكو الشرقية المهمّشة، وشدّدت المؤسسة على التزامها بالحياد في القضايا السياسية، مع التركيز على الجانب الإنساني وتقديم الدعم العملي لمن هم في أمسّ الحاجة إليه"، موضحة أن "اختيار برنامج الأغذية العالمي جاء نتيجة جهوده المستمرة في تقديم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة".

ولم تدّخر جماهير نادي سلتيك هي الأخرى جهداً في مواصلة دعمها القضية الفلسطينية في كل مناسبة رياضية، إذ عُرفت بمواقفها الصريحة والمعبّرة عن التضامن مع الأبرياء في غزة. فخلال الأشهر الماضية، رفع المشجعون أعلام فلسطين ولافتات كُتبت عليها رسائل دعم وصمود، كما رفعوا البطاقة الحمراء لإسرائيل احتجاجاً على عدوانها المستمر، وباتت مدرجات سلتيك بارك رمزاً للتعبير الحر عن القيم الإنسانية، ورسالة واضحة من الجماهير إلى العالم أن كرة القدم قادرة على الدفاع عن الكرامة الإنسانية وإيصال صوت المظلومين.