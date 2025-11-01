سلتيكس يسقط سيكسرز... ودونتشيتش يتعملق بعد العودة من الإصابة

- قاد جايلن براون فريق بوسطن سلتيكس للفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 109-108، مسجلاً 32 نقطة، ليحققوا أول هزيمة لسيكسرز في كأس الدوري الأميركي "أن بي إي كاب". - استغل شيكاغو بولز خسارة سيكسرز ليصعد لصدارة المنطقة الشرقية بعد فوزه الخامس توالياً على نيويورك نيكس 135-125، بفضل تألق جوش غيدي ونيكولا فوتشيفيتش. - شهدت مباريات أخرى تألق لوكا دونتشيتش مع لوس أنجليس ليكرز، وفوز لوس أنجليس كليبرز وفينيكس صنز وأتلانتا هوكس وتورونتو رابتورز.

قاد النجم جايلن براون فريقه بوسطن سلتيكس لتحقيق الانتصار على نظيره فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، اليوم السبت، بنتيجة 109-108، ليلحق بمنافسه الهزيمة الأولى هذا الموسم في بطولة كأس الدوري الأميركي "أن بي إي كاب" ضمن موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "NBA"، بتسجيله 32 نقطة. وردّ سلتيكس الدين لنظيره سفنتي سيكسرز، الذي حقق سلسلة انتصارات مميزة منذ بداية الدوري بينها أمام بوسطن بنتيجة 116-117 في افتتاح الموسم، وحول ذلك قال براون حول أدائه المميز: "إنّها مجرد عزيمة. أعتقد أنّنا قاتلنا حتى النهاية. ارتكبنا الكثير من الأخطاء لكننا وجدنا طريقة للفوز في النهاية"، مع العلم أن تايريز ماكسي كان الأفضل بـ26 نقطة لدى الفريق الخاسر.

من جانبه، استغل شيكاغو بولز خسارة سيكسرز، لينزله عن صدارة المنطقة الشرقية، عقب انتصاره للمرّة الخامسة توالياً حين تفوق على نيويورك نيكس بنتيجة 135-125، وهي أول مرة يحقق فيها الفريق هذا العدد من حالات الفوز المتتالية منذ موسم 1996-1997 في حقبة الأسطورة مايكل جوردان، وذلك بعدما تألق في صفوفه الأسترالي جوش غيدي برصيد 32 نقطة ولاعب الارتكاز المخضرم نيكولا فوتشيفيتش بـ 26 نقاط.

وفي ممفيس، خسر أصحاب الأرض غريزليز بنتيجة 112-117 أمام لوس أنجليس ليكرز، بعد أداء استثنائي للنجم السلوفيني لوكا دونتشيتش بتسجيله 44 نقطة و12 متابعة وستّ تمريرات حاسمة، بعدما غاب في الفترة الماضية بسبب التواء في إصبع اليد اليسرى وكدمة في الساق، بينما أضاف زميله أوستن ريفز 21 نقطة. وأخيراً، فاز لوس أنجليس كليبرز على نيو أورلينز بيليكانز بنتيجة 126-124، بعد تسجيل كواهي لينارد 34 نقطة وجيمس هاردن 24، بينما انتصر فينيكس صنز على يوتا جاز 118-96 بعد 36 نقطة لديفين بوكر، وأتلانتا هوكس على مضيفه إنديانا بيسرز 128-108، وتورونتو رابتورز على مضيفه كليفلاند كافالييرز الذي غاب عنه نجمه دونوفان ميتشل للإصابة 112-101.