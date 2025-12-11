سلامي مدرب الأردن يحذر لاعبيه قبل مواجهة منتخب العراق

- حذّر المدرب جمال سلامي لاعبي منتخب الأردن من مواجهة العراق في ربع نهائي كأس العرب 2025، مشيراً إلى قوة الدفاع العراقي وخطورة مهاجميه، مؤكداً على أهمية التركيز والتنافسية للفوز. - أشار سلامي إلى تطور أداء منتخب الأردن في البطولة، حيث حقق تسع نقاط في الدور الأول، مما عزز الثقة والشخصية بين اللاعبين، معتبراً أن القادم هو الأهم. - أكد سلامي على أهمية المباراة ضد العراق، مشيراً إلى الطابع الخاص للمواجهة، وتمنى أن تكون تنافسية وأن يحقق الأردن الفوز والتأهل.

حذّر مدرب منتخب الأردن، المغربي جمال سلامي (55 سنة)، لاعبيه من المواجهة المُنتظرة أمام منافسه منتخب العراق، في قمة الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2025، غداً الجمعة، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، والتي ستكون بمثابة إعادة للمواجهة التي جمعت المنتخبين في بطولة كأس آسيا 2023، في قطر أيضاً.

وتحدّث سلامي، اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة العراق في الدور ربع النهائي، وقال: "بالنسبة لنا، المباراة مهمة جداً وضد منافس قوي جداً. شاهدنا المنتخب العراقي خلال الفترة الأخيرة وهو يملك القوة في الدفاع والسيطرة في مجمل المباريات، ولديه مهاجمون خطيرون يجب الحذر منهم طوال المباراة".

وتابع سلامي حديثه عن المواجهة ذاكراً: "نعرف أن المباراة لها طقوس خاصة، وسنكون في منافسة جديدة مع منتخب العراق فيها خروج مباشر للمنتخب الخاسر، وعليه طموحنا الفوز ولا شيء آخر، وهذا يتطلب تركيزاً كبيراً وتنافسية عالية، لأن المنافس قوي ولا يعطينا فرصاً ولا هدايا، وهذا يحتاج للجدية حتى نستمر في التقدم نحو الأدوار المقبلة في البطولة العربية".

ونوّه سلامي بتطور منتخب الأردن بين مباراة وأخرى، خصوصاً في بطولة كأس العرب 2025 وقال: "تحقيق نتائج إيجابية وحصد تسع نقاط في الدور الأول مهم جداً. طوّرنا الأداء وكسبنا الشخصية والثقة وجميع اللاعبين داخل أجواء المنافسة، لكن القادم هو الأهم. نتابع المنتخب العراقي منذ مدة ولا يمكن الحكم عليه من مباراة واحدة. لديهم مدرب جيد (الأسترالي غراهام أرنولد) ولديهم الخبرة ومنذ وصلت إلى الأردن ومباراة العراق لها طابع خاص. في تصفيات كأس العالم، الجماهير الأردنية كانت تطالب بالفوز وإن كان المهم عندي التأهل إلى كأس العالم. الآن في قطر، نتمنى أن تكون المباراة تنافسية على أرض الملعب والأفضل سيفوز وأتمنى فوزنا والتأهل".