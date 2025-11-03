سلامة نجم باريس الصاعد.. "بوغبا" تونس مهندس هجمات "نسور قرطاج"

- وسيم سلامة، موهبة باريس سان جيرمان، يلفت الأنظار في أول ظهور له مع منتخب تونس في كأس العالم للناشئين بقطر، بتسجيله هدفين في فوز تونس على فيجي 6-0، وحصوله على تقييم 9.8. - رغم انضمامه المتأخر للمنتخب، أظهر سلامة انسجاماً رائعاً مع زملائه، بعد توقيعه على وثائق تبديل جنسيته الرياضية من فرنسا إلى تونس، ليصبح إضافة قوية للمنتخب. - يُشبّه مشجعو باريس سلامة بالنجم بول بوغبا، وقد ضمه لويس إنريكي لتدريبات الفريق الأول، لكنه لم يشارك بعد في المباريات الرسمية.

خطف موهبة باريس سان جيرمان الفرنسي، وسيم سلامة (17 عاماً)، الأنظار في أول ظهور له مع منتخب تونس، وذلك في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حالياً في قطر، بعدما أحرز هدفين في فوز بلاده على فيجي، بستة أهداف نظيفة، اليوم الاثنين، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل لاعب خط وسط الملعب هدف منتخب تونس الأول، عند الدقيقة الـ30، وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة الـ53، ليحصل على أفضل تقييم في اللقاء (9.8)، حسب إحصائيات موقع سوفا سكور العالمي، ما يترجم الأداء المميز والجيد الذي قدّمه اللاعب على أرض الملعب، إذ كان مهندساً لهجمات صغار "نسور قرطاج"، وأظهر انسجاماً رائعاً مع باقي زملائه، رغم أنه يخوض المباراة الأولى له مع ناشئي تونس.

ولم يتأثر سلامة بانضمامه متأخراً إلى مقر إقامة منتخب تونس للناشئين في الدوحة، فقد وصل قبل ثلاثة أيام فقط من بداية المنافسات، ولم يشارك في أي مباراة قبل ذلك مع الفريق، بسبب قرار ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي رفض تماماً تحريره عند بداية التحضيرات للبطولة، نظراً لأن مونديال الناشئين لا يدخل ضمن أيام التوقف الدولي. وكان سلامة قد وقّع الشهر الماضي على وثائق تبديل جنسيته الرياضية، ليصبح رسمياً على ذمة منتخب تونس، بعدما لعب من قبل لفرنسا لفئة الناشئين، في تعزيز وصفه المتابعون بالأفضل، من بين اللاعبين الذين استقطبهم المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد التونسي، منذ وصوله إلى مهامه، مطلع العام الحالي.

ويشبّه مشجعو باريس اللاعب وسيم سلامة بالنجم الفرنسي، بول بوغبا، المتوج مع "الديوك" بكأس العالم 2018، إذ يعد أحد أبرز اللاعبين في أكاديمية النادي الباريسي، وهو ما تفاعل معه المدير الفني الإسباني، لويس إنريكي، الذي قام بضمه إلى تدريبات الكبار، وإلى قائمة الفريق الأول في مناسبتين، ضمن منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، لكنه لم يظهر حتى الآن في المباريات الرسمية.