- أعلن الفيفا عن تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش لقيادة نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، وهو إنجاز كبير له حيث إنها المرة الأولى التي يقود فيها نهائي كأس العالم. - فينسيتش شارك في كأس العالم مرتين وأدار مباريات في مونديال 2022 و2026، وقاد نهائيات دوري أبطال أوروبا 2024 والدوري الأوروبي 2022، مما يجعله من الحكام البارزين في أوروبا. - منذ حصوله على شارة "فيفا" في 2010، أدار فينسيتش مباريات في كأس العالم، يورو، ودوري أبطال أوروبا، واشتهر بقراراته المؤثرة في المباريات الكبرى.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الحكم السلوفيني، سلافكو فينسيتش (46 سنة)، لقيادة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني، والتي ستُقام يوم الأحد المقبل في ملعب ميتلايف ستاديوم في نيويورك-نيوجيرسي.

وسيُدير الحكم السلوفيني، سلافكو فينسيتش (46 سنة)، أول مباراة نهائية له في بطولة كأس العالم خلال مسيرته التحكيمية، وبسبب هذا الاختيار والإنجاز الكبير للحكم السلوفيني، انهمرت دموع فينسيتش خلال إعلان تعيينه حكماً للمباراة النهائية لمونديال 2026، وذلك خلال اجتماع خاص للجنة التحكيم مع حكام كأس العالم، حيثُ ظهر السلوفيني في فيديو مؤثر وهو يبكي بعد إعلان اختياره لقيادة أعظم نهائي في كرة القدم.

المونديال الثاني وقائد النهائيات

يُشارك الحكم السلوفيني، سلافكو فينسيتش (46 سنة)، للمرة الثانية في كأس العالم في مسيرته التحكيمية، وكان قد أدار مباراتين في مونديال 2022، وقاد في مونديال 2026 مباراتين في دور المجموعات (البرازيل والمغرب في المجموعة الثالثة، ومواجهة الجزائر والأردن في منافسات المجموعة السابعة، ومباراة المكسيك والإكوادور في الدور الـ32).

ولن يكون نهائي بطولة كأس العالم 2026 أول مباراة نهائية يقودها الحكم السلوفيني، إذ سبق أن قاد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2024، عندما تُوّج ريال مدريد الإسباني على حساب نادي بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين، في ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، وهو كان الحكم السلوفيني الثاني في التاريخ الذي يُعيّن لإدارة مباراة نهائية كبيرة في كرة القدم الأوروبية، بعد الحكم السلوفيني دامير سكومينا في عام 2019، الذي قاد قمة إنكليزية خالصة بين ليفربول وتوتنهام، وانتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين.

في المقابل، قاد الحكم السلوفيني نهائي بطولة الدوري الأوروبي في عام 2022، بين آينتراخت فرانكفورت الألماني ورينجرز الاسكتلندي، والتي انتهت بفوز النادي الألماني بركلات الترجيح (5-4) حينها، كما قاد مواجهة الدور نصف النهائي في بطولة يورو 2024 بين إسبانيا وفرنسا، وقمة إيطاليا وبلجيكا في الدور ربع النهائي لبطولة يورو 2021.

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حصيلة جيدة في التحكيم وطرد كامافينغا

أمسى السلوفيني، سلافكو فينسيتش (46 سنة)، حكماً دولياً مع شارة "فيفا" منذ عام 2010، وقاد حتى الآن خمس مباريات في بطولة كأس العالم (نسختا 2022 و2026)، في وقت قاد ست مباريات في بطولة يورو (نسختا 2021 و2024)، وأدار 50 مباراة في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2016، ومن بينها 16 مباراة في الأدوار الإقصائية، وقاد نهائيين في مسيرته (نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 ونهائي الدوري الأوروبي عام 2022).

واشتهر فينسيتش مؤخراً بحادثة طرد كامافينغا خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي 2025-2026، إذ رفع الحكم السلوفيني بطاقة حمراء ثانية في وجهه إثر محاولته منع لاعب النادي البافاري من لعب ركلة حرة، الأمر الذي دفع الحكم لمعاقبة كامافينغا مباشرةً، وطرده من أرض الملعب، وبسبب هذا الطرد وبعد أن كانت النتيجة (3-2) لمصلحة النادي الملكي، قلب النادي البافاري الطاولة وسجل هدفين في الدقيقتين 89 و90+4 وحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة الأبطال آنذاك، وكان تأثير اللعب بعشرة لاعبين واضحاً على نادي ريال مدريد وأحد أبرز أسباب خسارة هذه المواجهة.