كشف مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني (48 عاما)، مساء الخميس، عن قائمة 26 لاعباً سيشاركون في كأس العالم 2026، بقيادة ليونيل ميسي الذي بدد الشكوك حول غيابه بعد إصابته الأخيرة، وذلك في محاولة للدفاع عن اللقب، الذي توجوا به في قطر عام 2022، وهو اللقب الثالث في رصيد منتخب "التانغو" في كأس العالم. ولم تشهد قائمة سكالوني مفاجآت كبيرة حيث وجه الدعوة إلى عددٍ كبير من اللاعبين الذين توجوا بالنسخة الماضية.

وكان من المتوقع الإعلان الرسمي عن القائمة يوم الجمعة، ولكن سكالوني بادر بالكشف عن اللاعبين بطريقة مبتكرة عبر مقطع فيديو على منصات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ولم تكن هناك مفاجآت في مركز حراسة المرمى، لكن أبرز تغيير كان في خط الدفاع بدعوة فاكوندو ميدينا، الذي حل محل ماركوس أكوينا، الذي كان غيابه ملفتا للغاية بعد انتقاله إلى ريفر بليت وفق ما أكده موقع تيك سبورت الأرجنتيني. كما انضم ليوناردو باليردي إلى القائمة، ليحجز المركز الأخير في قلب الدفاع متقدماً على ماركوس سينيسي.

وفي خط الوسط، تم اختيار جيوفاني لو سيلسو وفالنتين باركو ضمن التشكيلة الأساسية، متقدمين على فرانكو ماستانتونو وإيميليانو بوينديا. أما في الهجوم، فقد كان السؤال الأهم يدور حول مركز المهاجم الثالث، والذي حُسم في النهاية لصالح خوان مانويل لوبيز، الذي سيخوض أول بطولة كأس عالم في مسيرته الدولية.

وضمت القائمة، في حراسة المرمى: إيميليانو "ديبو" مارتينيز (أستون فيلا) جيرونيمو رولي (أولمبيك مرسيليا) خوان موسو (أتلتيكو مدريد). والمدافعون: ليونارد باليردي (أولمبيك مرسيليا)، نيكولاس تاغليافيكو (أولمبيك ليون)، غونزالو مونتيل (ريفيير)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، كريستيان روميرو (توتنهام) ونيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، فاكوندو ميدينا (أولمبيك مرسيليا)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد). وفي الوسط: لياندرو باريديس (بوكا)، رودريجو دي بول (إنتر ميامي)، فالنتين باركو (راسينج ستراسبورج)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس) وإكسيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، إنزو فرنانديز (تشيلسي). وفي الهجوم: جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) ليونيل ميسي (إنتر ميامي) نيكو جونزاليس (أتلتيكو مدريد) تياغو ألمادا (أتلتيكو مدريد) وخوان مانويل لوبيز (بالميراس) ولاوتارو مارتينيز (إنتر) وجوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، ونيكو باز (كومو).

وسيبدأ اللاعبون معسكرهم التدريبي واستعداداتهم في الأول من يونيو/حزيران في مركز كومباس مينيرالز في كانساس سيتي وسط الولايات المتحدة، حيث ستلعب الأرجنتين اثنتين من مبارياتها الثلاث في المجموعة العاشرة التي تضمّ منتخبات الجزائر والأردن والنمسا. وخلال فترة الإعداد هذه، سيخوض منتخب المدرب سكالوني مباراتين وديتين على أرض أميركا الشمالية ضد منتخبين لم يتأهلا لكأس العالم: هندوراس (في السادس من يونيو، في تكساس) وأيسلندا (في التاسع من الشهر ذاته، في أوبورن).