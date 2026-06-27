- في مؤتمر صحافي قبل مباراة الأرجنتين ضد الأردن في كأس العالم 2026، لفتت لقطة مؤثرة الأنظار بين مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني والصحافي الأرجنتيني الأسطوري ماكايا ماركيز، الذي يغطي المونديال للمرة الثامنة عشرة في مسيرته. - سأل ماركيز سكالوني عن مشاركة ميسي في المباراة، فأجاب سكالوني بأنه لن يبدأ المباراة، معبراً عن احترامه الكبير للصحافي المخضرم. - انتهى اللقاء بعناق وصورة رسمية بين سكالوني وماركيز، وسط تصفيق الحاضرين، حيث ضمن منتخب الأرجنتين التأهل بعد فوزه في أول مباراتين.

ظهر مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني (48 سنة)، في لقطة مُعبّرة مع صحافي أرجنتيني مُسن خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة منتخب الأردن، وذلك في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2026.

وخطفت لقطة حديث الصحافي الأرجنتيني المُسن الأسطورة، ماكايا ماركيز، مع مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني (48 سنة)، الأنظار في المؤتمر الصحافي، السبت، وذلك لأنه يغطي المونديال رقم 18 في مسيرته المهنية ويُعد من بين أبرز الصحافيين الأرجنتينيين الذين يرافقون المنتخب في البطولات العالمية والقارية خلال السنوات الماضية.

وسأل الصحافي الأرجنتيني، ماكايا ماركيز، مدرب الأرجنتين سكالوني في المؤتمر الصحافي: "دعني أسألك سؤالاً، هل سيلعب ميسي أمام الأردن أم لا"؟، ليرد سكالوني قائلاً: "عادةً لا أرد على هذه النوعية من الأسئلة من الصحافيين، ولكن لأنها قادمة منك سأقول لك الحقيقة: ميسي لن يبدأ المباراة. أنا أحترمك كثيراً وأنا فخور جداً برؤيتك هنا".

وبعد الحديث المتبادل ذهب سكالوني وعانق الصحافي الأرجنتيني الأسطوري، ماكايا ماركيز، وأخذ صورة رسمية معه وسط تصفيق كبير من الحاضرين في المؤتمر الصحافي، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الأرجنتين والأردن، التي سيبدأ فيها ميسي من دكة البدلاء مع إمكانية مشاركته في الشوط الثاني من المواجهة، التي لا يحتاج منها منتخب الألبيسيليستي إلى أي نقطة، لأنه ضمن التأهل من الصدارة بعد فوزه في أول مباراتين (على الجزائر بثلاثية نظيفة وعلى النمسا بهدفين نظيفين).