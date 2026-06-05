سكالوني يعترف بسلطة ميسي: لا أتخذ قراراً من دون استشارته

- تستعد الأرجنتين للدفاع عن لقبها في كأس العالم 2026، وسط ترقب لدور ليونيل ميسي الذي قد يخوض آخر بطولة مونديالية له، حيث يعتبر وجوده في الملعب حيوياً رغم تقدمه في العمر. - المدير الفني ليونيل سكالوني يؤكد على أهمية ميسي في اتخاذ القرارات داخل المنتخب، مشيراً إلى أن أي قرار يتعلق بمشاركته يتم بالتشاور معه، مما يعكس مكانته الخاصة. - مونديال 2026 يحمل طابعاً خاصاً كونه قد يكون الفصل الأخير لأساطير مثل ميسي وكريستيانو رونالدو، مما يضفي أهمية إضافية على البطولة.

تستعد الأرجنتين للدفاع عن لقبها العالمي في كأس العالم 2026، وسط ترقب كبير للدور الذي سيلعبه قائدها ليونيل ميسي في البطولة التي قد تكون الأخيرة في مسيرته المونديالية. وقبل أيام قليلة من انطلاق الحدث الكروي الأهم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كشف المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني عن المكانة الخاصة التي يحظى بها ميسي داخل المجموعة.

وتدخل الأرجنتين البطولة بثقل البطل وبحسابات دقيقة، في نسخة قد تتحول إلى "الرقصة الأخيرة" لقائد كتب أهم فصول المجد في تاريخ منتخب بلاده، وسط آمال في الحفاظ على اللقب الذي توج به المنتخب اللاتيني 2022.

وقال سكالوني، في مقابلة مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، إن إدارة نجم بحجم ميسي في بطولة كبرى لا يمكن أن تتم بمعزل عنه، مشيراً إلى أن قائد "التانغو" حاضر في كل التفاصيل والقرارات المهمة داخل المنتخب. وأوضح مدرب الأرجنتين أن مسألة مشاركة ميسي أو استبداله لا تخضع فقط لرؤية الجهاز الفني، بقوله: "لا أحد يحب أن يُستبدَل، وميسي أيضاً لا يحب ذلك"، قبل أن يضيف بوضوح: "لا أتخذ أي قرار من دون استشارة ميسي". وأكد سكالوني أن الحديث عن كونه صاحب القرار الوحيد داخل المنتخب،لا يعكس حقيقة العلاقة القائمة مع قائد الفريق، قائلاً: "ليس من المنطقي القول إنني أنا من يقرر وحدي، نحن نتحدث دائماً مع ميسي بشأن كل القرارات التي نتخذها". وأضاف: "أسأله عن رأيه، وعن حالته، ونحاول الوصول إلى اتفاق".

كرة عالمية ميسي والرقصة الختامية.. الأرجنتين تبحث عن مجد جديد في كأس العالم

ويرى سكالوني أن منح ميسي هذا الدور أمر طبيعي بالنظر إلى قيمته الفنية والقيادية، حتى مع تقدمه في العمر وبلوغه 38 عاماً، وقال المدرب الأرجنتيني إن وجود ميسي في الملعب يبقى مهماً للغاية، حتى عندما يواجه صعوبات بدنية أو فنية، مضيفاً: "هو يمنحنا الكثير، من الأفضل أن يكون موجوداً في الملعب، لأنه قادر على صناعة اللعب وخلق الفرص وإحداث الفارق". ويحمل مونديال 2026 طابعاً خاصاً، ليس فقط لأنه سيكون فرصة الأرجنتين للدفاع عن لقبها الذي حققته في قطر 2022، بل لأنه قد يمثل الفصل الأخير في المسيرة العالمية لعدد من أساطير اللعبة، وفي مقدمتهم ميسي وكريستيانو رونالدو اللذان يشاركان في كأس العالم للمرة السادسة، إلى جانب أسماء أخرى مثل نيمار.