سكالوني يردّ على تجاهل بيتكوفيتش... قصة ثأر تتحقق في المونديال

- قاد ليونيل سكالوني منتخب الأرجنتين للفوز على الجزائر (3-0) في افتتاح كأس العالم 2026، بفضل تألق ليونيل ميسي الذي سجل "هاتريك"، مما يعزز دفاع الأرجنتين عن لقبها التاريخي في 2022. - تفوق سكالوني على مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، الذي سبق أن دربه في لاتسيو الإيطالي، مما أضاف طابعًا شخصيًا للانتصار. - تحدث سكالوني عن تجربته السابقة مع بيتكوفيتش، معبرًا عن رغبته في تصفية الحسابات، مشيدًا بقدراته التدريبية واحترامه له.

قاد المدرب ليونيل سكالوني (48 عاماً)، منتخب الأرجنتين إلى الانتصار على نظيره الجزائري بنتيجة (3-0) في افتتاح مباريات المنتخبين في كأس العالم 2026. ولم يجد منتخب "التانغو" صعوبة لحصد النقاط بتألق نجمه ليونيل ميسي صاحب "الهاتريك"، على أن يحاول منتخب "الخضر" التعويض خلال المباريات المقبلة.

وتفوق سكالوني في الحوار المباشر على مدرب منتخب الجزائر، السويسري فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، بما أنه نجح في احتواء نجوم "الخضر" في هذه المباراة، ليحقق بداية مثالية في رحلة الدفاع عن اللقب الذي توج به رفاق ميسي بنسخة 2022 التاريخية في قطر بالانتصار بركلات الترجيح على المنتخب الفرنسي، وهو يطمح الآن إلى الحصول على لقب جديد.

وبهذا الانتصار، ثأر سكالوني من المدرب السويسري الذي كان قد دربه في نادي لاتسيو الإيطالي، في تجربة لم تكن بذكريات إيجابية لمدرب الأرجنتين. ونقل موقع "أر أم سي" الفرنسي تصريحات سكالوني في المؤتمر الصحافي الذي سبق المواجهة، حيث تحدث عن تجربته مع بيتكوفيتش، وقال: "لم يُشركني حتى بصفة بديل. ما زلت أتذكر ذلك بمرارة، لذا لديّ حسابٌ لأصفيه معه، وآمل أن أهزمه، إنه مدرب ممتاز، وأكنّ له احتراماً كبيراً. لقد تحدثنا حتى قبل أن تُوقعنا القرعة في المجموعة نفسها". وفي وقتها، قرر سكالوني البحث عن تغيير الأجواء خلال فترة الانتقالات الشتوية، وانضم إلى أتالانتا بيرغامو في يناير/كانون الثاني 2013، قبل أن يعتزل اللعب نهائياً بعد عام ونصف ويدخل عالم التدريب.